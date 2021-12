Wien Museum: "Freier Eintritt wäre historischer Meilenstein"

Kulturwissenschaftler Matti Bunzl, geboren 1971 in Wien, ist seit 2015 Direktor des Wien-Museums. Sein Vertrag wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Im Dezember 2023 will er das völlig ausgehöhlte, neu adaptierte und um eine Sonderausstellungshalle aufgestockte Wien-Museum am Karlsplatz eröffnen.

