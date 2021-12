Schütze tötet in Denver mindestens vier Menschen

Schüsswechsel in Lakewood

Drei weitere Personen sollen verletzt worden sein, darunter ein Polizeibeamter. Das Motiv des noch nicht identifizierten Mannes, ist unklar.

Nahe der US-Großstadt Denver im Bundesstaat Colorado hat ein bisher nicht identifizierter Mann Angaben der Polizei zufolge mindestens vier Menschen getötet. Drei weitere Personen, darunter ein Polizeibeamter sollen einem Bericht des „Denver Channels“ zufolge verletzt worden sein.

Welches Motiv der Verdächtige verfolgte, ist derzeit noch unklar. Fest steht hingegen: Er starb im Zuge eines Schusswechsels mit der Polizei in dem Ort Lakewood nahe Denver.

Allerdings: Ob ihn eine Polizeikugel traf oder er anderweitig zu Tode kam, müsse noch überprüft werden, sagte der Polizeisprecher von Denver und Lakewood. Der Mann sei zu Boden gesackt und noch vor Ort für tot erklärt worden

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann vor seinem Tod Schüsse an mehreren Schauplätzen in Denver und Lakewood abgegeben haben, darunter in Geschäften.

(Red./APA/dpa/Reuters)