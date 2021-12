2416 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 22 Tote

Die Zahl der Neuinfektionen steigt nach den Weihnachtsfeiertagen wieder leicht an. Seit gestern sind in Österreich 2416 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet worden.

Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien: Hier waren es 706 neue Fälle. In Tirol wurden 370 Neuinfektionen gemeldet, in Oberösterreich 360, in Niederösterreich 312, in der Steiermark 259, in Vorarlberg 166, in Kärnten 120, in Salzburg 88 und im Burgenland 35.

22 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in den letzten 24 Stunden verstorben. Auch hier ist die Zahl von seit gestern um 6 gestiegen, seit vorgestern ist ein Anstieg um 14 Todesfälle zu verzeichnen. Damit meldet Österreich nun 13.672 Corona-Tote insgesamt.

In den Spitälern wurde erneut ein Rückgang an Corona-Patienten verzeichnet. Acht Personen weniger als am Vortag sind auf medizinische Behandlung im Krankenhaus angewiesen. Die Zahl der Intensivpatienten ging um elf zurück. Damit werden 372 Corona-Infizierte derzeit intensivmedizinisch behandelt.

(red.)