Wo Influencerinnen entspannen

Gut für Körper, Seele und die Followerzahl: Unter Instagrams beliebtesten Spa- und Wellnessressorts befindet sich auch eine österreichische Destination.

Wer dem angegessenen Bauch oder der, ob langwieriger Familienzusammenkünfte, angespannten Seele nach Weihnachten etwas Gutes tun möchte, der findet oft seinen Weg in ein Spa- oder Wellnessressort, um dort zu ruhen und Kraft fürs neue Jahr zu schöpfen.

Wer es heuer aufgrund schwerer Planbarkeit oder vernünftiger Vorsicht verabsäumt hat, einen entsprechenden Aufenthalt rechtzeitig zu organisieren, dem bleibt immer noch die zweitbeste Option - Instagram. Denn, so scheint es, die ästhetische Inszenierung von Reise, Lifestyle und Wellness lässt sich online - ganz im Gegenteil zur Realität - nur bedingt aufhalten.

Wo Instagram-Wellness zu Hause ist

Die Hotelplattform luxuryhotel.com hat nachgeschaut, welche Ressorts bei Influencerinnen und Instagrammern am besten ankommen. Die Rangliste führt wenig überraschend eine Destination in Bali, Indonesien an. Ganze 132 000 Mal ziert der Hashtag #AyanaResort Sonnenuntergänge oder Impressionen von Buchten und Pools.

Auf Platz zwei kommt mit über 100 000 Nennungen áa Lónið, ein Thermalfreibad bei Grindavík auf Island.

Mystisch: Das Thermalbad blaue Lagune auf Island. beigestellt

Den dritten Platz belegte mit 57 000 Postings das Széchenyi-Heilbad nahe der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Das größte Heilbad seiner Art befindet sich nahe Budapest. (c) 2019 Geza Kurka Photos

Budapest ist als europäische Destination aber nicht alleine - ganze fünf der zehn häufigsten auf Instagram genannten Wellnessressorts befinden sich in Europa. So rangiert etwa Shoreditch House in Großbritannien auf Platz fünf der Liste und die Gellért Thermalbäder, ebenfalls in Ungarn, kommen auf Platz acht.

Auch ein österreichischer Anbieter hat es auf die Liste geschafft. Die Tirol Therme Längenfeld „Aqua Dome“ im Ötztal rangiert auf Platz neun.

(chrima)