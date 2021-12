Nächste Absage: Österreich kann nicht am ATP-Cup teilnehmen

Österreichs Tennis-Asse müssen laut einem Bericht der "Kronenzeitung" beim ATP Cup im Jänner in Sydney zuschauen.

Nach der Absage von Dominic Thiem hat demnach auch Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, "aus gesundheitlichen Gründen" die Reise nach Australien abgesagt. Da beim ATP Cup pro Nation zumindest ein Spieler unter den Top 250 im Einzel liegen muss, verlor Österreich sein Startrecht.

Weder Lucas Miedler, Alexander Erler sowie die Doppel-Spezialisten Oliver Marach und Philipp Oswald verfügen über dieses Ranking. Dennis Novak war für die APA vorerst nicht zu erreichen, unklar ist auch, ob Novak die Australian Open in Melbourne (ab 17. Jänner 2022) noch eingeplant hat. Österreich wäre in Gruppe B auf Russland, Italien und Gastgeber Australien getroffen. Auf der offiziellen Website steht dies auch noch so, eine Ersatznation ist also noch nicht bekannt.