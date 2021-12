USA halbieren Isolationszeit für asymptomatische Covid-19-Fälle

Der Zugang zu Covid-Tests ist rund um die Feiertage nicht überall in den USA so einfach wie in Los Angeles.

Die Gesundheitsbehörden reagieren auf die große Zahl an Neuinfektionen, viele davon kaum mit Symptomen. Nach Tag fünf dürfen Betroffene mit Maske wieder in die Arbeit. Um Tests für alle zugänglich zu machen, will die USA diese selbst produzieren.

In den USA werden mehr und mehr Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus gemeldet. Das bringt neue Probleme - in vielen Branchen fallen zu viele Menschen gleichzeitig aus. Die US-Gesundheitsbehörde CDC verkürzte am Montag daher die empfohlene Isolationszeit für Amerikaner mit asymptomatischen Covid-19-Fällen auf fünf Tage gegenüber der vorherigen Empfehlung von zehn Tagen. Das Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) erklärte, dass die asymptomatischen Personen nach der Isolierung fünf Tage lang eine Maske tragen sollten, wenn sie sich in der Nähe anderer aufhalten. Argumentiert wird das mit der Beobachtung, dass eine Infektion großteils zwei Tage vor und drei Tage nach Auftreten von Symptomen bzw. eines positiven Tests ansteckend seien.

Dieser Schritt könnte Fluggesellschaften und anderen Unternehmen helfen, Personalengpässe abzufedern. Die Behörden in den USA und den Bundesstaaten rechnen mit einer Welle weiterer Fälle nach den Weihnachtsfeiertagen, da die Zahl der Krankenhausaufenthalte steigt und die Neujahrsfeiern noch bevorstehen.

Die durchschnittliche Zahl der neuen Covid-19-Fälle in den Vereinigten Staaten ist laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters in den letzten sieben Tagen um 55 Prozent auf über 205.000 pro Tag angestiegen. Die Zahl der hospitalisierten Covid-Patienten ist im gleichen Zeitraum um drei Prozent gestiegen. Insgesamt ist die durchschnittliche Zahl der neuen Fälle im Dezember um 143 Prozent und die Zahl der Krankenhausaufenthalte um 31 Prozent gestiegen.

Debatte um Impfpflicht auf Inlandsflügen

Anthony Fauci, der oberste Covid-Berater der US-Regierung, forderte unterdessen eine Impfpflicht für Passagiere auf Inlandsflügen in Betracht zu ziehen, sagte er in einem Interview mit dem US-Sender MSNBC. Am Montag sagten die US-Fluggesellschaften fast 1000 Flüge ab, der vierte Tag in Folge mit Annullierungen. Die Aktien der Reisebranche fielen.

US-Präsident Joe Biden hielt sich in einem Gespräch mit Reportern am Montag aber mit Unterstützung für diesen Vorschlag zurück. Der Präsident hatte bisher stets betont, er halte eine Impfpflicht auf Inlandsflügen nicht für notwendig.

"Ich habe nicht gesagt, dass ich eine Impfpflicht auf Inlandsflügen befürworte. Ich habe gesagt, dass man das in Erwägung ziehen kann", präzisierte Fauci gegenüber der MSNBC-Moderatorin Joy Reid.

USA will Selbsttests produzieren

Die Omikron-Welle breitete sich während der Ferienwoche über die Vereinigten Staaten aus. Präsident Biden versprach am Montag, etwas gegen den Mangel an Covid-19-Tests zu tun. "Wenn man sieht, wie schwierig es für einige Leute war, an diesem Wochenende einen Test zu bekommen, zeigt das, dass wir noch viel zu tun haben", sagte Biden bei einem Telefonat mit dem Covid-19-Krisenstab der Regierung und den Gouverneuren der Bundesstaaten. "Es ist eindeutig nicht genug."

Biden kündigte an, der sogenannte „Defense Production Act" solle dafür eingesetzt werden, um die Herstellung von Selbsttests in den USA zu fördern. Außerdem soll auf Google leichter ersichtlich sein, wo sich die nächste Teststation befinde.

Biden warnte die Gouverneure, dass der sprunghafte Anstieg der Fälle wahrscheinlich einige Krankenhäuser überfordern würde, sodass Personal und Ausrüstung (z. B. Beatmungsgeräte) überlastet würden, insbesondere in Gebieten, in denen weniger Menschen geimpft sind.

Bei seiner Abreise aus Washington in seinen Heimatstaat Delaware versprach Biden die Zusammenarbeit mit den Gouverneuren und sagte, er habe ihnen alle erforderlichen zusätzlichen Mittel angeboten. "Sie wollen wissen, was wir denken, was passieren wird", sagte er.

Fauci warnt vor Silvesterfeiern

Für die Silvesternacht am Freitag sagen die Behörden, dass geimpfte Personen gefahrlos mit ihren Familien zusammenkommen können, größere Feiern seien jedoch riskanter.

"Wenn wir über eine Silvesterparty sprechen... würde ich empfehlen, sich dieses Jahr davon fernzuhalten. Es wird andere Jahre geben, in denen man das tun kann, aber nicht in diesem Jahr", sagte Fauci, Bidens leitender medizinischer Berater, gegenüber CNN. "Wir müssen wirklich extrem vorsichtig sein", sagte er separat auf MSNBC.

(Reuters/Red.)