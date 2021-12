Warum Thiems Australien-Absage richtig ist

Ein Trip ans Ende der Welt hätte unter diesen Umständen keinen Sinn gemacht.

Dominic Thiem wird also erst in Südamerika, genauer gesagt in Córdoba Ende Jänner auf die Tour zurückkehren. Am Dienstag bestätigte der 28-Jährige das, womit ohnehin zu rechnen war: Die Australian Open in Melbourne (ab 17.1.) finden ohne ihn statt. Der Niederösterreicher hatte sich bei seinem Comeback-Plan Australien zum Ziel gesetzt, dieses Vorhaben verhinderte sein Trainings- und Matchrückstand trotz wochenlanger Vorbereitung. Eine zuletzt aufgetretene Verkühlung trug das ihre dazu bei.

Dass Thiem auf den Trip ans Ende der Welt für nur ein Turnier verzichtet, ist die richtige Entscheidung. Ohne zuvor einen einzigen Satz unter Wettkampfbedingungen gespielt zu haben, wären die Erfolgsaussichten ohnehin trüb gewesen. Und für – realistisch betrachtet – ein oder zwei Matches all die Strapazen auf sich zu nehmen, hätte wenig bis keinen Nutzen gehabt.