Natur hilft gegen Einsamkeit

Einsamkeit ist komplex und hat verschiedene Ursachen. Auch umgeben von anderen, sind manche Menschen einsam. Die Flucht ins Grüne hilft.

An Einsamkeit würden mittlerweile mehr Menschen sterben als an Übergewicht oder Luftverschmutzung. So ein Forschungsteam aus Großbritannien, dessen Untersuchungen ergeben haben, dass Menschen, die gerne in der Natur sind, weniger oft Einsamkeit empfinden.

Die Einsamkeit der Städter

Hilfsmittel beim Durchführen der Studie war die „Urban Minds App“, eine App, die die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Stadt- und Landbewohnerinnen und -bewohnern dokumentierte. Die Nutzerinnen und Nutzer der App wurden dreimal täglich dazu angehalten, Fragen über ihren Gemütszustand und ihre Umgebung zu beantworten, etwa ob sie sich gerade einsam fühlten oder ob sie sich in der Nähe von Bäumen befinden würden. Zwei Jahre lang wurden so von den Studienteilnehmenden Daten gesammelt, die daraufhin auf Ursachen von Einsamkeit hin untersucht wurden.

Stadtplanung gegen die Einsamkeit

Ein entscheidender Faktor für Einsamkeit kann etwa zu dichtes Menschengedränge sein. Menschen, die in dicht bevölkerten Städten wohnten, konnten diesem Gefühl aber durch den regelmäßigen Besuch von Parks und Grünanlagen etwas entgegensetzen. Schon ein einziger Ausflug ins Grüne reduzierte das Gefühl der Einsamkeit um 28 Prozent. Auch an Orten, an denen sich die Studienteilnehmenden sozial akzeptiert und integriert fühlten, sank die Einsamkeit um 21 Prozent. Passierte das gar in der freien Natur, verstärkte sich dieser Effekt noch.

Auch bisherige Studien haben darauf hingedeutet, dass soziale Inklusion und der Kontakt mit Natur Einsamkeitsgefühle reduzieren könnten. Gerade in Städten würden viele unter kollektiver Einsamkeit leiden, und das, obwohl sie eigentlich nicht alleine sind, heißt es in der Studie. Gerade in der Stadtplanung sollte auf Einsamkeit Rücksicht genommen werden - grüne Flächen und Parkanlagen könnten hier Abhilfe schaffen.

(chrima)