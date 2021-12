Teherans Verbündete im Irak sind über Niederlage erzürnt

Angst vor Ausschreitungen. Nach der umstrittenen Entscheidung des Höchstgerichts marschierte in Bagdad die Polizei auf.

Die Beschwerden gegen die Parlamentswahl wurden endgültig abgewiesen. Jetzt stehen schwierige Regierungsgespräche bevor.

Nach langer politischer Blockade ist nun im Irak der Weg frei für das Zusammentreten des neuen Parlaments und die Bildung einer neuen Regierung. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof des Irak entschieden, dass die Beschwerden gegen die Parlamentswahlen vor zwei Monaten gegenstandslos seien. Diese hatten die Wahlverlierer, dem Iran nahestehende Parteien, eingereicht – wegen angeblichen Wahlbetrugs. Die Entscheidung des Höchstgerichts ist so gar nicht nach dem Geschmack der Demonstranten, die sich vor der grünen Zone, dem schwer bewachten Regierungsviertel in Bagdad, versammelt hatten: Es kam zu einem Handgemenge mit den Sicherheitskräften, die den Weg in die grüne Zone versperrten.

„Es wurden Hunderte Beweise vorgelegt, dass es Wahlbetrug gab. Die Regierung ist für diese Eskalation verantwortlich“, meint dazu einer der Protestierenden, der sich Abu Fatmeh nennt.