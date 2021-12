Wenn der Algorithmus das Horoskop schreibt

Drucken

Sternzeichen haben eine lange Geschichte.

Zwillinge befinden sich auf der Überholspur, Waagen sollten sich auf die Suche nach einer Abkürzung machen, und Löwen begeben sich auf Heldenreise: Astrologie hat schon lang nicht mehr nur zum Jahreswechsel Hochsaison.

Jahreswechsel. Hochsaison für Rauchfangkehrer, Raketen und Rückblicke. Eine beliebte, wenn auch durchaus fraglich ob auch bewährte Methode des Vorausschauens hat mittlerweile nicht nur zu Neujahr, sondern über alle Jahreszeiten hinweg Saison. Astrologie, das Deuten der Sterne, hat in den vergangenen Jahren sein altvaterisches Image der Hinterzimmeresoterik abgelegt und sich zu einem digitalen Lifestyleprodukt gemausert.

Lifestyle statt Aberglaube

„Horoskop“, das klang einmal nach einer billig gedruckten Illustrierten und nach einer Wahrsagerin, die man im Live-TV auf dubiosen Fernsehsendern um teures Geld vom Festnetz aus anruft. Diese Assoziationen haben mit der medialen Realität und mit der Ästhetik, über die Astrologie heute konsumiert wird, nichts mehr gemein. In die Sterne schauen heute nicht Astrologinnen mit Kristallkugel, sondern Astro-Influencerinnen, das Horoskop muss nicht in der Wochenendbeilage herausgesucht werden, sondern kommt personalisiert via Push-Notification von der Horoskop-App.

Ein Trend, der schon seit Jahren beobachtbar ist und der während der andauernden Coronapandemie noch weiteren Zulauf erhalten hat: „Gerade in Krisenzeiten fasziniert Astrologie verstärkt, weil man da ein größeres Bedürfnis hat, Kontrolle auszuüben, über Dinge, die eigentlich nicht kontrollierbar sind“, erklärt Sozialpsychologe Andreas Hergovich von der Universität Wien.

Neben zahlreichen Influencerinnen oder Meme-Accounts sind auch die drei großen Anbieter für Astrologie-Apps auf Instagram vertreten: Co-Star, Sanctuary und The Pattern, sie alle kommen aus den USA. Auf den zugehörigen Instagram-Accounts zeigt sich, wie sehr das Wissen über Sternzeichen und halbernste Referenzen auf deren Eigenschaften in der allgemeinen Populär- und Netzkultur angekommen sind.

Mit millenialgefälligen Pastelltönen oder einer minimalistischen Ästhetik macht auch das Design der Horoskop-Apps Eindruck. Zwar ähnlich vage wie in der Wochenzeitung, aber doch mit moderner und klarer Sprache werden dort Ratschläge wie „Write a love poem to yourself“ oder „Practice ruthless internal classification“ erteilt.

Diese neue Erscheinung der Astrologie kann alles, was im heutigen Content-Business Erfolg garantiert: Sie liefert schier unendliche personalisierte Anlässe zur psychologisch halb garen Nabelbeschau, verpackt das Ganze in filterverschönerte und selbstgefällige Instagram-Ästhetik, bietet durch die Verschränkung mit zeitgenössischer Pop- und Lifestylekultur seichte Unterhaltung und ist dennoch nicht mehr wegzudenken. Astrologen oder jene, die Astrologie verkaufen wollten, haben es immer schon geschafft, sie an die Lebensumstände der Zielgruppe anzupassen: „Traditionell sind es eher junge Leute, die an Astrologie glauben, das kann auch später wieder abebben. Und es sind besonders häufig Frauen.“ Und wo, wenn nicht auf Instagram, findet man heute gerade junge Frauen?

Ästhetik und Algorithmus

Astrologie ist also zeitlos und gibt sich modisch, auf besonders nahrhaften Boden fällt sie nicht nur bei Menschen, die persönliche Krisen durchmachen, sondern auch in Zeiten gesellschaftlicher Krisen. Und - Astrologie hat mit datenlesenden Algorithmen ein Instrument gefunden, das endlich einlösen kann, was das Horoskop seit jeher versprochen hat: eine zutreffende Aussage über ein individuelles Schicksal - zwar nicht aus den Weiten des Alls herausgelesen, aber doch zumindest aus den unendlichen Daten des eigenen Social-Media-Verhaltens.

Algorithmen und Astrologie weisen eine strukturelle Ähnlichkeit auf. Wer sich auf der Suche nach Antworten oder Hilfestellungen an die Konstellation der Sterne wendet, sucht vor allem Bestätigung und Bestärkung. „Die moderne Astrologie ist eine psychologische Astrologie. Eine normale psychologische Beratung wird da astrologisch verkauft: Im Gespräch wird vorgefühlt, was das Gegenüber kommuniziert, und mit Zeichen der Zustimmung verstärkt“, erläutert Hergovich das Bedürfnis. Ein Mechanismus, der anders umgesetzt auch hinter den Weiten des Internets steht, wie Astrid Mager, Wissenschafts- und Technikforscherin am ITA (Institut für Technikfolgen-Abschätzung) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, weiß: „Technologie ist nie abgetrennt von der Gesellschaft zu betrachten. Gerade beim Internet hat man gesehen, wie Algorithmen, die wir brauchen, um die Fülle der Informationen zu filtern, Ideologien und Monopole der Gesellschaft abgebildet haben.“ Gerade die Algorithmen hinter Social Media würden besonders polarisierende Inhalte als wichtig reihen und dadurch Filterblasen bilden. „Das Ganze hat einen selbstreferenziellen Effekt, so speziell kann ein Interesse gar nicht mehr sein, als dass ich nicht auf Gleichgesinnte stoße.“

Diese Selbstbespiegelung im Netz kann auch Auswirkungen auf das reale Leben haben, ein „Gewöhnungseffekt“ sorgt dafür, dass die Bestätigung der eigenen Erwartungshaltung zur Norm wird. Eine Tatsache, die etwa die Astrologie-App Co-Star für sich nutzt. Sie wirbt mit einem „hyperpersonalisierten Horoskop“ und „algorithmusgenerierten Einblicken, die ihresgleichen suchen“. Auch der Horoskopanbieter The Pattern verspricht ein „tiefes, maßgeschneidertes Verständnis der eigenen Verhaltensmuster und Eigenschaften“. Werbeversprechen, die freilich nicht eine bessere Lektüre der Sternenkonstellationen durch digitale Astrologinnen, sondern viel eher die gezielte Informationsabfrage von Algorithmen ermöglichen. „Da können alle möglichen Daten eingespeist werden, Daten über den Biorhythmus, die Netzwerkeffekte werden undurchschaubar. Je kleinteiliger die Personalisierung möglich ist, desto größer wird die Kundenbindung an die Plattform“, weiß Mager. „Da steckt auch meistens gar nichts Böswilliges dahinter, sondern einfach nur kommerzielles Interesse.“

Gläubigkeit und Sinnsuche

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Lund in Schweden schließt aus einer Online-Umfrage, dass Menschen, die an Astrologie glauben, narzisstisch veranlagt und unterdurchschnittlich intelligent seien. Je besser die Befragten bei einem IQ-Test abschnitten, desto weniger glaubten sie an Astrologie. Die Studie legt außerdem nahe, dass gerade Menschen, die besonders auf sich selbst fokussiert sind, dazu neigen, sich mit Astrologie zu beschäftigen.

Der „Glaube“ an Astrologie sei aber oft verschieden stark ausgeprägt, meint Hergovich, oft hänge es von der Fragestellung ab, wie stark Menschen sich mit dem Glauben identifizieren: „Extrem gläubig ist ein sehr kleiner Prozentsatz von zwei Prozent, sehr viele sehen Astrologie als Zeitvertreib und nur so halb ernst an.“

In Zeiten, in denen die klassische Religion an Attraktivität verloren hat und Wissenschaft viele Menschen in ihrer Lebensrealität nicht erreicht, könne Astrologie auch einfach eine zugängliche Art der Sinnsuche sein: „Philosophische Zugänge zur Sinnsuche, die ein guter Ersatz wären, stehen nicht jedem offen, das astrologische Angebot ist ein niederschwelliger Zugang“, so Hergovich.