Warum sich Hausverstand und Wissenschaft nicht vertragen

„Diese ganzen Experten, diese ganzen Widersprüche.“ Der Unmut über die Wissenschaft hat in der aktuellen Diskussion um Coronamaßnahmen und Impfstoffe einen neuen Höhepunkt erreicht. Das ist kein Zufall, hat die Diffamierung von Akademikern doch speziell in Österreich eine lange Tradition. Sie wurde befeuert, etwa als die türkis-blaue Regierung 2017 mit Stolz durchklingen ließ, so wenig Akademiker wie nie zuvor in der Ministerriege vereint zu haben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der „G'studierte“ ein Schimpfwort ist.

Das Problem in der öffentlichen Debatte ist, dass sehr oft Hausverstand und Wissenschaft wie Konkurrenten dargestellt werden. Dabei sind sie nicht vergleichbar. Der Hausverstand entspricht tradiertem Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird und in vielen Bereichen seine Bedeutung hat. Wer beispielsweise rasch entscheiden muss, kann nur auf seinen Hausverstand zurückgreifen. Das ist legitim und notwendig. Doch in einer über Jahre dauernden Pandemie wie dieser ist mit reinem Hausverstand nicht viel zu lösen.

In zahlreichen Fragen steht er sogar in Konkurrenz zur Wissenschaft, weil seine Logik eine komplett andere ist.Wissenschaftliche Logik geht von Thesen und ihrer Überprüfung (Falsifizierung) aus. Sie ist ein stetiger Prozess, der sich verändert und damit Widersprüche erzeugt. Was zuvor als belegt gilt, muss durch veränderte Rahmenbedingungen – wie etwa neue Virusmutationen – nicht ewig so gelten. Wissenschaft impliziert immer neue Erkenntnisse. Denn sie muss sich ständig hinterfragen, um einen Fortschritt zu erzielen.

Gefährlich wird es dann, wenn Menschen mit wenigen Fakten und aus Hörensagen heraus komplexe Probleme zu beantworten versuchen. Die „Deutsche Welle“ berichtete von einem Beispiel: Eine Hebamme erzählte ihren Bekannten von einer Häufung von Fehlgeburten nach der Impfung in ihrer Klinik. Ihre Aussage wurde rasch als Beleg für Impfskeptiker herangezogen, obwohl sie nicht überprüft, nicht mit Daten belegt werden konnte. In Norwegen ist später genau dieser Zusammenhang wissenschaftlich ausgewertet worden: Die These „Impfungen verursachen häufigere Fehlgeburten“ konnte in 13.956 überprüften Schwangerschaften nicht belegt werden.

Bereitschaft zur Antithese

Wer sich akademisch mit Problemen auseinandersetzt, sammelt nicht nur Aussagen, die seinen Thesen entsprechen. Er ist es gewohnt, auch die Antithese zu prüfen. Und er weiß, dass sich sowohl das Wissen als auch die Schlüsse daraus verändern. Wenn beispielsweise in wissenschaftlichen Studien belegt wurde, dass die zugelassenen Impfstoffe bei 90 Prozent der Menschen einen ausreichenden Schutz vor dem Virus produzieren, so bezog sich das auf die Alpha-Variante des Virus. Mittlerweile steht aber fest und ist aus den Daten überprüft, dass diese Impfstoffe bei der Delta-Variante um zehn bis 20 Prozent weniger wirken. Wie hoch die Wirksamkeit bei Omikron ist, kann derzeit noch nicht festgestellt werden, weil zu wenig Datenmaterial vorliegt.

Diese Abfolge von immer neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen birgt freilich für emotional geführte Debatten, wie sie nun im Rahmen von Corona gehäuft vorkommen, eine zusätzliche Gefahr in sich: Nicht selten greifen Kommentatoren, um ihre Argumente zu untermauern, auf ältere Studien zurück, die heute gar nicht mehr gültig sind.

Das Grundproblem aber ist, dass Menschen, die allzu sehr auf ihren Hausverstand pochen, oft nicht bereit sind, von der Wissenschaft etwas zu lernen. Und sei es allein von ihrem Diskurs – nämlich der ständigen Bereitschaft zu überprüfen, ob eine Erkenntnis nicht oder nicht mehr gültig ist. Diese Menschen können oder wollen auch nicht erkennen, dass ein solcher Irrtum keine Schande ist, sondern ein Fortschritt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2021)