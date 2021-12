Triage: Wen retten – und wen nicht?

Die Politik muss Regelungen für eine Triage treffen, ansonsten könnten Menschen mit Behinderung benachteiligt werden: So lautet die wuchtige Botschaft der Verfassungsrichter.

Wien/Berlin. Jennifer Bießmann ist 35 Jahre alt, berufstätig und an den Rollstuhl gebunden. Seit ihrer Geburt leidet sie an spinaler Muskelatrophie, einer seltenen Krankheit. „Das bedeutet, dass meine Muskulatur und auch meine Atmung immer schwächer werden“, sagt die Wahl-Berlinerin zur „Presse“. Seit die Pandemie wütet, hat Bießmann die Sorge, dass sie und andere Menschen mit Behinderung im Fall überlasteter Intensivstationen kein Bett mehr bekämen, dass man dann nur auf ihre Behinderung „gucken“ und sie aussortieren würde. Denn es gibt keine staatlichen Regeln für die sogenannte Triage.

Bießmann und acht weitere Menschen mit Vorerkrankung oder Behinderung zogen daher vor das Verfassungsgericht in Karlsruhe. Am Dienstag, um 8.30 Uhr, unterrichtete sie ihr Anwalt via Videoschaltung, dass sie recht bekommen haben. Die Politik muss „unverzüglich“ Vorkehrungen treffen, um eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderung im Fall pandemiebedingter Triage zu verhindern. Sie hat das bisher nicht getan und damit ihre Pflichten verletzt. „Sehr zufrieden“ sei sie mit dem Urteil, sagte Bießmann zur „Presse“. Der Bundestag müsse jetzt aktiv werden

Aber der Reihe nach: Triage ist französisch. Es meint Sortieren, Aussuchen. Hier meint Triage konkret einen Albtraum, dass nämlich die Ressourcen auf den Intensivstationen nicht mehr für alle ausreichen - und sich solche Fragen stellen: Wer darf noch ans Beatmungsgerät und wer nicht? Soll man den 90-Jährigen mit der schlechten Prognose gar von der letzten Maschine abhängen, weil ganz dringend eine junge Mutter mit guten Heilungschancen beatmet werden muss? Zurzeit ist keine Triage nötig. Nicht in Deutschland mit seinem kräftigen Gesundheitswesen. Aber falls sie es wird?