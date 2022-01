Vor 80 Jahren bekamen die "UN" ihren Namen

Am 1. Jänner 1942 wurde in Washington die "Erklärung der Vereinten Nationen" unterzeichnet. Der Name aber wurde bereits dreieinhalb Jahre zuvor "erfunden".

Zweimal sind im 20. Jahrhundert aus Kriegen internationale Organisationen hervorgegangen, die auf der Grundlage der kollektiven Sicherheit den Frieden sichern sollten: nach dem Ersten Weltkrieg der Völkerbund, nach dem Zweiten die Vereinten Nationen. Die Gründung der UNO erfolgte am 26. Juni 1945. Der Name aber wurde bereits dreieinhalb Jahre zuvor "erfunden": Am 1. Jänner 1942 unterzeichneten 26 Staaten in Washington ein Abkommen, die "Erklärung der Vereinten Nationen" hieß.

Die USA befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Krieg mit Japan, doch hatte Präsident Franklin D. Roosevelt bereits in den ersten Kriegsjahren seine Administration mit der Planung für eine neue und wirkungsvolle Weltorganisation zur Friedenssicherung beauftragt. Von ihm stammte auch die Bezeichnung "Vereinte Nationen", die mit der "Deklaration" vom 1. Jänner 1942 offiziellen Eingang in die internationale Politik fand.

Die 26 alliierten Staaten - 21 weitere schlossen sich bis 1945 an - verpflichteten sich, ihren Kampf gegen die Achsenmächte und deren Marionettenstaaten mit größter Anstrengung zu führen und keinen Sonderfrieden zu schließen. Außerdem legten sie ein Bekenntnis zu der von Roosevelt und dem britischen Premier Winston Churchill am 14. August 1941 an Bord eines US-Kriegsschiffes verkündeten Atlantik-Charta und deren Grundzüge einer Nachkriegs-Friedensordnung ab.

Erste UNO-Generalversammlung 1946

Ein entscheidender Punkt war, dass die Sowjetunion als Bündnispartner gewonnen werden konnte. Neben den USA, China und Großbritannien saß auch Diktator Josef Stalin im Vorläufer des späteren Weltsicherheitsrates. Im April 1945 waren letztlich 50 Staaten in San Francisco bei der Gründung der Vereinten Nationen dabei. Sie hatten vor allem ein Ziel: den Sieg über das verbrecherische Regime NS-Deutschlands unter Adolf Hitler. Dieser wurde im Mai 1945 erreicht. Die erste UNO-Generalversammlung wurde letztlich Anfang 1946 in London abgehalten.

Voll guter Vorsätze wurde in den 111 Artikeln der UNO-Charta die Vision verankert, "künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsägliches Leid über die Menschheit gebracht hat". Die UNO will "den Weltfrieden und die internationale Sicherheit wahren".

Dieses Vorhaben war letztlich nichts als eine Illusion. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind bereits weit mehr als 200 Kriege geführt worden, rund 20 Millionen Menschen wurden getötet, viele waren auf der Flucht. Selbst wenn die Vereinten Nationen ihr hehres Ziel wohl nie erreichen werden, sind sie aber in zahlreichen Missionen zur Friedenssicherung im Einsatz.

(APA)