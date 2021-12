„Stand News“ gilt als eines der wenigen verbleibenden prodemokratischen Medien in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Polizei inhaftiert sechs Personen.

Sie gilt als die berühmteste verbleibende prodemokratische Publikation in Hongkong - und am Mittwoch war das Online-Magazin „Stand News“ das letzte Ziel einer Kampagne gegen Peking-skeptische Medien in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Hunderte Polizisten durchsuchten Medienberichten zufolge das Büro des Magazins, beschlagnahmten Dokumente und verhafteten sechs Personen wegen "Verschwörung zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen".

Nach Angaben des Hongkonger Senders TVB zählten zu den Inhaftierten die ehemaligen Vorstandsmitglieder Margaret Ng, eine ehemalige demokratische Abgeordnete, und Denise Ho, eine Popsängerin, sowie der amtierende Chefredakteur Patrick Lam. Die Polizei bestätigte die Festnahme von drei Männern und drei Frauen im Alter von 34 bis 73 Jahren.

Ng, Ho und alle weiteren Vorstandsmitglieder waren bereits im Juni von ihren Posten zurückgetreten. Sie reagierten damit auf die Schließung von „Apple Daily“. Die populäre, kritische Zeitung sah sich nach Razzien und der Inhaftierung von Gründer Jimmy Lai gezwungen, ihren Betrieb einzustellen. „'Stand News' ist nach dem Fall von 'Apple Daily' das größte verbleibende prodemokratische Medium in Hongkong“, schrieb der prodemokratische Aktivist im Exil, Sunny Cheung, auf Twitter. „Seine Berichte decken das korrupte Verhalten der Regierung auf, die Organisation wird daher von der Regierung als subversiv betrachtet."

Popsängerin Denise Ho wurde ebenfalls verhaftet. REUTERS

Sorge über schwindende Medienfreiheit

„Stand News" veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die Polizei am Wohnsitz des stellvertretenden Redaktionsleiters und Vorsitzenden der Hongkonger Journalistenvereinigung, Ronson Chan, eintrifft. "Die Anklage lautete auf Verschwörung zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen. Dies ist der Haftbefehl", sagt ein Polizist auf dem Video.

Aufwiegelung ist nach dem umfassenden Gesetz zur nationalen Sicherheit, das die Regierung in Peking der chinesischen Sonderverwaltungszone im Juni 2020 auferlegt hat, kein Verbrechen. Jüngste Gerichtsurteile haben den Behörden jedoch die Möglichkeit gegeben, die durch das neue Gesetz verliehenen Befugnisse zu nutzen, um zuvor kaum genutzte Verordnungen aus der Kolonialzeit anzuwenden, die Aufwiegelung abdeckt.

Die Razzia gibt weiteren Anlass zur Sorge über schwindende Rechte und Freiheiten in der Stadt. Das weitreichende Gesetz zur nationalen Sicherheit gilt als massiver Einschnitt in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Westliche Staaten werfen China vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratie-Bewegung mundtot machen zu wollen.

(Reuters)