Corona-Neuinfektionen binnen zwei Tagen verdoppelt

In den vergangenen 24 Stunden ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter angestiegen. Österreichweit sind 3251 Covid-19-Fälle verzeichnet worden.

Nachdem von Montag auf Dienstag 2416 neue Covid-19-Fälle verzeichnet worden sind, hält der Trend nach oben weiter an. Ganze 3251 Neuinfektionen wurden gemeldet, also ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vortagen. Am Montag wurden österreichweit noch 1550 Neuinfektionen gemeldet - die Zahl hat sich binnen zwei Tagen also verdoppelt. Dahinter dürfte wohl, wie in vielen anderen EU-Staaten auch, die sich ausbreitende Omikron-Variante stecken.

Mit der Zahl der Neuinfektionen stieg auch der Anteil an positiven Testergebnissen: Von den insgesamt 474.074 PCR- und Antigen-Schnelltests, die in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet worden sind, wurden 335.071 mit dem aussagekräftigeren PCR-Verfahren durchgeführt, die Positiv-Rate lag bei einem Prozent und somit über dem Schnitt der vergangenen Woche von durchschnittlich 0,4 Prozent.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) bei 171,3. Den höchsten Wert hat Tirol mit 262,1, gefolgt von Vorarlberg mit 251,0 und Wien mit 201,4. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz in Oberösterreich (133,5), gefolgt vom Burgenland (134,1).

Infektionen in den Bundesländern

Die höchste Anzahl der Neuinfektionen in aktuellen Zahlen gibt es mit 912 in Wien, gefolgt von Niederösterreich mit 564 neuen Corona-Fällen. In Tirol wurden 481 Neuinfektionen gemeldet, in Oberösterreich 403, in der Steiermark 351, in Salzburg 205, in Vorarlberg 132, in Kärnten 110 und im Burgenland 93.

Spitalsbelegung sinkt weiter

Die Zahl der aktiven Krankheitsfälle ist weiter leicht zurückgegangen. Derzeit sind 28.634 solcher Fälle verzeichnet. Dieser leichte Rückgang zeigt sich auch bei den Hospitalisierungen: Derzeit befinden sich 1147 Corona-Infizierte im Spital. Davon werden 353 auf den Intensivstationen betreut, das sind um19 Personen weniger als am Vortag.

17 Personen sind in den vergangen 24 Stunden an Covid-19 verstorben,

das lässt die Zahl der in Österreich verstorbenen Menschen, die an mit dem Coronavirus infiziert waren auf 13.689 steigen.

Burgenland führt weiter bei den Impfungen

Die Zahl der gültigen Impf-Zertifikate ist von Dienstag auf Mittwoch um 13 489 gestiegen, damit sind derzeit 6 304 354 Menschen in Österreich ausreichend geimpft. Am 28. Dezember wurden 51.864 Impfdosen verabreicht, davon 5.523 als Erstdosis, 16.253 als Zweitdosis und 30.088 Impfungen waren Dritt-Impfungen, also sogenannte Booster-Impfungen. Damit lagen alle drei Werte über dem Schnitt der letzten Tage - was aber angesichts der Feiertage kaum überraschend ist. Die höchste Impfrate weist nach wie vor das Burgenland auf. Dort genießen immerhin 79,1 Prozent Impfschutz (gültiges Impfzertifikat). In Niederösterreich haben 75,5 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 73,5 Prozent. Nach Wien (73,2), Tirol (72,7), Vorarlberg (70,6), Salzburg (70,5) und Kärnten (70,4) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 69,5 Prozent.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 1.271.770 bestätigte Coronafälle gegeben. Davon erholt haben sich 1.229.447 Menschen.

(red)