Personen und Institutionen des Gesundheitsbereichs würden immer häufiger Opfer von Drohungen und Übergriffen, sagt der Innenminister. Schutzzonen und eine bessere Vernetzung sollen Abhilfe schaffen.

Eine Demonstration vor dem Klinikum Wels-Grieskirchen in Oberösterreich. Eine verletzte Betreuerin eines mobilen Dienstes in Braunau. Verschwörerische Beschmierungen an einer Pflegeeinrichtung in Wien. Dies seien nur drei Beispiele von Attacken auf Personen und Institutionen des Pflegebereichs im Dezember, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch. So dürfe es nicht weitergehen, betonte er. „Wir werden alles tun, um jene zu schützen, die für uns da sind", verwies er darauf, dass Mediziner und Pfleger seit mittlerweile zwei Jahren im Dauereinsatz gegen das Coronavirus seien. Die genannten Taten seien daher zutiefst unsolidarisch und als Angriff auf das Zusammenleben zu werten.

Den Betroffenen richtete Karner aus, dass sie sich darauf verlassen könnten, dass die Polizei auf sie Acht geben werde. Bereits am heutigen Mittwoch wird es eine erste Online-Konferenz mit Spitals- und Gesundheitsverantwortlichen aus ganz Österreich geben, um das Thema entsprechend zu analysieren, kündigte er an. Neben der Sensibilisierung dafür, dass „Sie die Polizei schützt“, möchte Karner auch die Vernetzung der Akteure verbessern. Drittens sollen konkrete Maßnahmen gesetzt werden. Dazu gehören Schutzzonen vor Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Schnakl ortet irrationale Entwicklungen

Reinhard Schnakl, der stellvertretende Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, ergänzte, dass man die Beobachtung gemacht habe, dass die Pandemie zu irrationalen Entwicklungen geführt habe. Es gebe immer mehr Gruppierungen, die offen gegen die Maßnahmen der Regierungen auftreten, sagte er.

Seien es zu Beginn der Coronakrise besorgte Bürger gewesen, die auf die Straße gegangen seien, hätten sich in den vergangenen Wochen und Monaten mehr radikale Gruppierungen die Versammlungen zunutze gemacht. Sie würden versuchen, bei diesen das Kommando zu übernehmen. Unter ihnen fänden sich Corona-Leugner, Neonazis, Radikale und Staatsverweigerer, meinte er.

Daneben habe auch die Zahl an Einschüchterungsversuchen, Drohungen und Gewalttaten zugenommen - gegen Medien, Polizeibeamte und Gesundheitseinrichtungen. Die Polizei schreite vielfach ein und ermittle akribisch. Alle Landespolizeidirektionen seien angewiesen, ihre momentanen Sicherheitskonzepte zu überprüfen, um Einrichtungen zu unterstützen.

Omar Haijawi-Pirchner, Direktor des DSN (Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst), nannte drei Befunde, die die Problematik veranschaulichen. Zuerst sei die Protestbewegung eine heterogene Sammelbewegung. Soll heißen: Ein klare Zuordnung sei schwierig, auffällig sei aber, dass oft Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen und Staatsverweigerern gegeben seien. Befund Nummer zwei lautet Haijawi-Pirchner zufolge, dass die Demonstrierenden ein „radikaler Individualismus“ sowie eine starke Ablehnung gegenüber jeglicher staatlicher Handlungen verbinde.

Der bis dato letzte Befund betrifft die Rolle von Verschwörungstheorien. Diese böten den Protestierenden Orientierungen und eine Art scheinbare Sicherheit.

(hell)