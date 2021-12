Drucken

Hauptbild • Blick auf den Rumpf der Jantina in etwa 100 Metern Tiefe vor Mykonos, man erkennt bestens den Turm und die Kanone des U-Boots. • REUTERS

Die „Jantina" war im Juli 1941 von einem englischen U-Boot versenkt worden. Sechs der mehr als 40 Männer an Bord schafften es schwimmend an Land. Eine ganz kleine Seekriegsgeschichte Italiens.

Nahe der griechischen Ägäis-Insel Mykonos ist Tauchern ein historisch wertvoller Fund gelungen: In einer Tiefe von rund 103 Metern etwas südlich der Insel fanden sie das Wrack des italienischen U-Bootes „Jantina". Das 1933 in Dienst gestellte Boot der „Argonauta"-Klasse war am 5. Juli 1941 von einem britischen U-Boot, HMS Torbay, mit Torpedos versenkt worden. Es war zuvor von der damals italienischen Ägäisinsel Leros im Dodekanes dicht vor der türkischen Küste Richtung Italien losgefahren und hatte Berichten zufolge 48 Mann an Bord. Nur sechs davon überlebten.

Der Fund wurde laut griechischen Medien bereits im November gemacht. Anführer der Suchtruppe war der Berufstaucher und Spezialist für Schiffsbergungen Kostas Thoctarides, einer der bekanntesten Taucher Griechenlands und früherer Militärtaucher, für den sogar das Etikett „Legende" verwendet wird. Er hat bisher schon drei weitere gesunkene U-Boote entdeckt, darunter 1997 HMS Perseus, zerstört im Dezember 1941 durch eine italienische Mine nahe Kephalonia im Ionischen Meer.