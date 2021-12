Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde gewann vor ÖSV-Überraschungsmann Raphael Haaser und Vincent Kriechmayr.

Raphael Haaser lieferte im Super-G in Bormio die große Überraschung. Der 24-Jährige fuhr 0,72 Sekunden hinter Aleksander Aamodt Kilde und vor Landsmann Vincent Kriechmayr (+0,85) auf das Podest - erstmals in seiner Karriere. Sieger Kilde wurde seiner Favoritenrolle gerecht, der Norweger feierte nach Beaver Creek und Gröden seinen dritten Super-G-Sieg in Folge.

(APA)