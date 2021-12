Ein türkisches Skisprung-Märchen

Mit Fatih Arda İpçioğlu, 24, springt erstmals ein Türke im Hauptbewerb bei der Vierschanzentournee mit. Seine Qualifikation für den Auftakt in Oberstdorf müsse neue Impulse liefern, hofft Trainer Frank Nejc. „Für Erzurum und bei Sponsoren!“

Oberstdorf. Fatih Arda İpçioğlu konnte es kaum glauben. 119 Meter weit war der 24-Jährige in der Qualifikation für den Auftakt zur Vierschanzentournee in Oberstdorf gesprungen. Der Athlet aus Erzurum war damit besser als die ÖSV-Adler Philipp Aschenwald und Ulrich Wohlgenannt, er lag sogar vor Polens Überflieger Kamil Stoch. Als 32. schrieb İpçioğlu Sport-Geschichte: er ist der erste Türke, der es bei dem traditionellen Schanzenklassiker in den Hauptbewerb schaffte.