„Radikale Individualisten“ werden zunehmend zur Gefahr

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen am 20. November 2021 in Wien.

Nach Angriffen auf Gesundheitspersonal soll es Schutzzonen vor Spitälern geben. Dem Verfassungsschutz bereitet die Corona-Protestbewegung Sorge: „Die Impfpflicht ist ein zunehmender Treiber für Radikalisierung."

Vor dem Klinikum Wels-Grieskirchen demonstrierten Coronakritiker, in Wien Ottakring wurde ein Pflegekrankenhaus mit Verschwörungsbotschaften beschmiert und in Braunau die Betreuerin eines mobilen Dienstes von einem Impfgegner attackiert. Das sind Einzelfälle, die sich in den vergangenen zwei Monaten ereigneten, aber „auch wenn es Einzelfälle sind, nach solchen Vorfällen kann und darf man nicht zur Tagesordnung übergehen“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, kurz vor einer gemeinsamen Videokonferenz mit Vertretern aus den Gesundheitseinrichtungen.

Derartige Taten seien „strafbar, zutiefst unsolidarisch und ein Angriff auf unser demokratisches Zusammenleben“, so Karner. Es brauche eine Sensibilisierung der Bediensteten und der Bevölkerung, eine bessere Vernetzung der Sicherheitsdienste und der Gesundheitseinrichtungen sowie Sicherheitskonzepte. Dazu sollen auch Schutzzonen vor Pflege- und Gesundheitseinrichtungen zählen. Das Innenministerium erarbeitet derzeit einen entsprechenden Vorschlag. Denkbar ist ein Demonstrationsverbot in bestimmten Bereichen, vor Ein- und Ausfahrten und zu bestimmten Uhrzeiten. Konkretes soll „sehr bald im neuen Jahr“ vorliegen.

„Demokratieablehnende Tendenzen“

Die Entwicklungen rund um die Pandemie-Protestbewegung werden von den Sicherheitsbehörden genau beobachtet – insbesondere von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), der Nachfolgerin des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Der Leiter der DSN, Omar Haijawi-Pirchner, sprach am Mittwoch von einer „großen Herausforderung“ für die gesamte Polizei.

Es handle sich bei der Corona-Protestbewegung um eine „heterogene Sammelbewegung“. Das mache es für die Sicherheitskräfte schwierig, eine klare Zuordnung der einzelnen Teilnehmer vorzunehmen. Die führenden Köpfe, die diese Proteste auch steuern, würden jedenfalls über Verbindungen zu den organisierten Rechtsextremen und zum Milieu staatsfeindlicher Verbindungen verfügen.

Der Großteil der Protestierenden gehört keiner extremistischen Gruppierung an. Der Ausgangspunkt für ihre Ablehnung der Maßnahmen und der Impfpflicht sei in vielen Fällen ein, wie Haijawi-Pirchner es nennt, „radikaler Individualismus“. Dieser fuße auf „Enttäuschung und Verzweiflung“. Immer mehr Menschen seien zu dieser Gruppe der „radikalen Individualisten“ zu zählen. Sie würden, wie der DSN-Chef sagt, jegliches staatliche Handeln in der Pandemie ablehnen. Ihre Aggressionen würden sich gegen die obersten Organe des Staates richten. Neben dem Gesundheitspersonal seien auch Polizisten und Journalisten einer besonderen Gefährdung ausgesetzt. Die „demokratieablehnenden Tendenzen“ würde der Verfassungsschutz genau überwachen.

„Beobachten verbale Radikalisierung“

In der individuellen Überforderung würden Verschwörungstheorien einfache Antworten, Halt und Orientierung bieten. Es entstehen „eigene Realitäten“. Die Verschwörungstheorien werden laut Haijawi-Pirchner „zusehendes zum Sicherheitsproblem für unsere Gesellschaft“. Der Verfassungsschutz beobachte derzeit in den sozialen Medien eine „stark enthemmte Sprache“. Die „verbale Radikalisierung“ nehme zu.

Insbesondere die für Februar angekündigte Einführung der Impfpflicht könnte für zusätzliche Schwierigkeiten sorgen. „Die bevorstehende Impfpflicht wird selbstverständlich ein zusätzlicher Treiber sein, der zu Radikalisierung und Rekrutierung führen wird. Hier müssen wir sehr wachsam sein“, sagte Haijawi-Pirchner.

