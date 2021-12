Die NFL und ihr fragwürdiger Umgang mit Corona

Die National Football League (NFL) hat vor den letzten beiden Spieltagen des Grunddurchgangs die Quarantäne-Dauer für positiv auf das Coronavirus getestete Profis ohne Symptome auf fünf Tage halbiert.

Das gelte auch für nicht geimpfte Spieler, geht aus einer Mitteilung hervor, die die Liga am Dienstag an alle Teams schickte. Am Montag hatten sich 106 NFL-Profis im sogenannten Covid-Protokoll befunden - so viele wie noch nie vorher.

Ebenfalls am Dienstag kritisierte Quarterback-Star Aaron Rodgers von den Green Bay Packers die Liga erneut für ihren Umgang mit Ungeimpften. "Es macht keinen Sinn für mich, noch immer diese Erzählung zu verbreiten, dass ungeimpfte Spieler gefährlicher oder diese Superspreader sind", sagte Rodgers in der "The Pat McAfee Show" auf YouTube. "Ich verstehe nicht, warum es in unserer Liga noch immer dieses Zwei-Klassen-System gibt."

Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde CDC schon die allgemeinen Richtlinien in den USA, die derzeit wegen der Omikron-Variante reihenweise Rekordwerte bei den Neuinfektionen registrieren, angepasst. Statt zehn Tagen in Quarantäne können positiv getestete Menschen ohne Symptome diese nun nach fünf Tagen verlassen. Fünf weitere Tage lang gilt dann eine Maskenpflicht in Gegenwart anderer Menschen.

(APA)