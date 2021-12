Geld für den Corona-Stich: Der Impfbonus rückt näher

(c) Georges Schneider / picturedesk

Die Infektionszahlen steigen nun rasch, demnächst auch die Zahlen im Spital. Das Gecko-Gremium und der Kanzler wollen an der Silvester-Sperrstunde festhalten. Indessen mehren sich die Signale, dass ein finanzieller Impfanreiz kommt.

Politiker und Experten geben ein letztes Update vor dem Jahresende. Die Zusammenfassung: Omikron kommt an – jetzt aber wirklich –, die Silvester-Sperrstunde bleibt – trotz Protest. Und eine kleine Überraschung: Die SPÖ-Idee „Geld für den Stich“ gewinnt immer mehr Befürworter.

Der erwartbare Anstieg

Die Phase der sinkenden Infektionszahlen ist vorbei. Am Mittwoch wurden 3251 neue Infektionen registriert – die Anzahl hat sich innerhalb von zwei Tagen mehr als verdoppelt, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 174 Fällen auf 100.000 Einwohner.

Der Ist-Stand deckt sich damit auch mit den Erwartungen an die nahe Zukunft. In seiner aktualisierten Vorschau, die sich nicht wesentlich von der vorigen unterscheidet, geht das Covid-Prognosekonsortium davon aus, dass sich der Omikron-Effekt – also die schnellere Ausbreitung – ab jetzt immer stärker bemerkbar machen wird. Für den 5. Jänner (das ist der letzte Tag der Prognose) rechnet man bestenfalls mit 226 Fällen pro 100.000 Einwohner, schlechtestenfalls mit 373 Fällen. Die höchste Inzidenz wird für Wien, die geringste für die Steiermark erwartet. Der bisherige Höchststand der täglich gemeldeten Neuinfektionen (15.000 Fälle) wird, wie gehabt, im Laufe des Jänners überschritten.