Chinas Streit mit Elon Musk: Warum es im Weltraum eng wird

Peking verschärft die Kritik am US-Unternehmer: Satelliten von Musks Firma Space X hätten das Leben chinesischer Astronauten gefährdet.

Elon Musk und China, das ist eine ganz besonders komplizierte Beziehung: Sie oszilliert zwischen gegenseitiger Bewunderung, Abhängigkeit – und zuweilen auch Verachtung. Nun jedoch hat eine Fehde des in Südafrika geborenen Unternehmers mit der Volksrepublik China das Weltall erreicht: Die Regierung in Peking wirft Musks Weltraumkonzern Space X vor, der Raumstation „Himmelspalast“ gefährlich nahe gekommen zu sein.

Am Mittwoch legte der chinesische Außenamtssprecher Zhao Lijian in seiner Kritik nochmals nach: Die Flugkörper Elon Musks hätten die körperliche Unversehrtheit der chinesischen Astronauten gefährdet. Zweimal musste man Ausweichmanöver ausführen, um die „Sicherheit und das Leben“ der Astronauten zu gewährleisten. Eine entsprechende Beschwerde hatte China bereits Anfang Dezember bei der UNO-Weltraumbehörde eingereicht. Außenamtssprecher Zhao übte zudem am Mittwoch auch Kritik an der US-Regierung: „Staaten sollten auch die Verantwortung für alle Weltraumaktivitäten ihrer inländischen Privatunternehmen übernehmen.“