Kryptoexperte: Regulierung hat auch gute Seiten

In Europa stehe man Bitcoin und Co. sehr offen gegenüber (Archivbild).

Europäische Länder stehen Bitcoin und Co. offener gegenüber als China, sagt Bernhard Wenger von 21 Shares. Auch auf die Umweltbedenken gegenüber Kryptowährungen gibt es Antworten.

In den vergangenen Tagen hat Bitcoin, die größte und älteste Kryptowährung, ein wenig geschwächelt. Der genaue Grund dafür ist nicht bekannt; Händler führen den jüngsten Rückgang auf die zum Jahresende hin geringere Liquidität zurück. Dennoch: Unterm Strich sind Bitcoin und andere Kryptowährungen im Laufe des Jahres – bei heftigen Schwankungen – doch meist deutlich gestiegen. Kostete ein Bitcoin vor zwei Jahren 7000 Dollar und vor einem Jahr 27.000 Dollar, so waren es zuletzt 46.000 Dollar.

Doch gab es auch heuer Gegenwind, etwa in China, wo Hersteller von Bitcoin (Miner) aus dem Land vertrieben wurden und der Handel mit Bitcoin und anderen Krypto-Assets stark eingeschränkt wurde. Das wirft die Frage auf: Droht nicht auch anderswo die Gefahr, dass Bitcoin und Co. zwar nicht verboten, aber zu Tode reguliert werden? Bernhard Wenger, Vertriebsexperte bei 21 Shares AG, einem Schweizer Emittenten von Kryptowährungs-ETPs (Wertpapieren, mit denen man auf Krypto-Assets setzen kann), sieht diese Gefahr nicht. In China sei es zu erwarten gewesen, dass das zentral gesteuerte Regime einer dezentralen Kryptowährung wie Bitcoin skeptisch gegenübersteht.

Europa ist offener als China

Die europäischen Länder stünden Bitcoin und anderen Krypto-Assets aber weit offener gegenüber. In Deutschland dürfen Spezialfonds bereits in Kryptowährungen investieren. In Portugal falle keine Steuer an. In Österreich tritt zwar Anfang März eine neue Regelung in Kraft (auf Kryptogewinne fällt künftig auch nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr eine Steuer an, aber nicht mehr Einkommensteuer, sondern eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 27,5 Prozent). Das sei aber für ETP-Investoren nicht nachteilig, meint Wenger. Grundsätzlich sei eine gewisse staatliche Regulierung gar nicht schlecht und könnte Kryptowährungen auch zusätzlich legitimieren.

Auch die häufig geäußerte Kritik, Bitcoin und andere Kryptowährungen würden zu viel Strom verbrauchen, würde den Kryptowährungen kaum langfristig schaden. Die Kritik betreffe vor allem Proof-of-Work-Projekte (um eine Transaktion zu legitimieren, muss man hohe Rechnerleistung erbringen) und weniger Proof-of-Stake-Projekte (um Transaktionen zu legitimieren, muss man lediglich viele Coins besitzen). Auf dem Proof-of-Work-Prinzip basieren etwa Bitcoin, Litecoin oder Dogecoin, bei Cardano oder Solana handelt es sich um Proof-of-Stake-Projekte. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, die heuer weitaus stärkere Kursanstiege erfahren hat als Bitcoin, stellt gerade von Proof of Work auf Proof of Stake um.

Bitcoin aus Erneuerbaren

Kritiker von Proof of Stake meinen allerdings, dass dieses Prinzip Reichen (also Inhabern von vielen Coins) einen überproportional großen Einfluss gebe, und dass bei Bitcoin gerade der hohe Rechenaufwand das System sicher mache. Doch wenn die Investoren Bitcoin mit Nachhaltigkeitsstempel wollen, würden künftig wohl mehr Bitcoin mithilfe von erneuerbaren Energiequellen hergestellt werden, meint Wenger. Bitcoin eigne sich wegen seiner Knappheit (es ist mit 21 Mio. begrenzt) eher als Wertspeicher denn als direktes Zahlungsmittel. Generell müsse man innerhalb der Kryptowährungen differenzieren, so Wenger. Nicht jedes der Tausenden Projekte sei eine Währung, Ethereum etwa sei mehr eine Infrastrukturplattform.

21 Shares bietet ETPs an, börsengehandelte Produkte, die voll mit Bitcoin oder anderen Krypto-Assets wie Ethereum, Solana oder Polkadot unterlegt sind. Auch Basket-Produkte (Körbe, in denen mehrere Kryptowährungen enthalten sind) gibt es. Bei den Kunden handle es sich um Privatpersonen und Family Offices, es gebe aber auch Interesse von institutioneller Seite.

In ETFs (börsengehandelten Fonds), die in Bitcoin investieren, sieht Wenger keine Konkurrenz. In Europa sei die Zulassung solcher Fonds aufgrund der UCITS-Regeln gar nicht möglich. In den USA wurden bisher lediglich Fonds zugelassen, die mit Bitcoin-Futures (Wertpapieren, die auf Bitcoin basieren) handeln, in Kanada gibt es auch bereits ETFs, die direkt in Bitcoin investieren.