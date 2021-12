Wie man Silvester heuer feiern kann

(c) HANS PUNZ / APA / picturedesk.com (HANS PUNZ)

Der Silvesterpfad fällt aus, in der Wiener Innenstadt wird es ruhiger sein als in normalen Jahren.

Es ist bereits das zweite seltsame Silvester. Doch es gibt Optionen zum Feiern: Ein Besuch am Silvester- und Neujahrsmarkt beim Wiener Stephansdom, ein früher Restaurantbesuch oder doch ein Spieleabend.

Für manche ist die Frage üblicherweise einfach, für andere schon in normalen Jahren schwierig. Was macht man zu Silvester? Seit dem Vorjahr ist die Frage nochmals diffiziler, wobei es heuer immerhin etwas mehr Spielraum gibt. „Ich appelliere an alle: Feiern Sie Silvester, aber feiern Sie im kleinen Kreis mit Freunden oder Familie“, fasst Innenminister Gerhard Karner die Lage zusammen. Die „Presse“ hat ein paar Ideen zusammengetragen, wie man erinnerungswürdig oder zumindest vergnüglich ins Jahr drei der Pandemie gleiten könnte.

Silvesterpfad gibt es keinen, dafür kann man im Herzen der Stadt auch nach Weihnachten noch einen Hauch weihnachtlicher Stimmung erleben. Am Fuße des Stephansdoms gibt es heuer zum ersten Mal einen Silvester- und Neujahrsmarkt, er hat bis 19 Uhr geöffnet (und generell noch bis 9. Jänner).

Wem nächtliche Kälte nichts ausmacht, der könnte außerdem die Silvesternacht dazu nutzen, im Freien auf den Jahreswechsel anzustoßen. Offizielles Feuerwerk wird es zwar keines geben und Raketen ab Klasse F2 sind im Wiener Ortsgebiet verboten, aber mit Sekt oder Thermoskanne, einer dicken Decke und ein paar Snacks im Rucksack steht einem Mitternachtspicknick nichts im Wege. Sportevents wie etwa der Wiener Midnight Run sind auch abgesagt worden; wer dennoch gern ins neue Jahr laufen möchte, kann das natürlich trotzdem tun, vielleicht etwa mit einer Runde um den Ring.