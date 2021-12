Griechenland war noch nicht das Problem für den Euro

Kredite der Euro-Partner und harte Auflagen haben Griechenlands weitere Teilnahme an der Währung ermöglicht.

Die Gemeinschaftswährung hat in den bisherigen 20 Jahren ihre Ziele weitgehend erreicht, aber ihre Stabilität ist nicht in Stein gemeißelt. Was noch lauert.

Nachträglich betrachtet war die Aufregung völlig überzogen. Zum ersten Höhepunkt der Griechenland-Krise läutete der deutsche „Spiegel“ die Todesglocken für den Euro: „Plötzlich und erwartet – Nachruf auf eine gemeinsame Währung“, titelte das Magazin im Juni 2011. In zahlreichen Medien – auch der „Presse“ – wurden damals Experten zitiert, die vor dem Zerfall des Euro, einer Hyperinflation oder nachhaltigem Wachstumseinbruch warnten. Athen wurde zum Feindbild erkoren – vor allem von jenen, die nach wie vor an D-Mark und Schilling, den Inbegriffen von Hartwährungen, hingen.

Wir erinnern uns an IFO-Chef Hans-Werner Sinn, der die einzige Rettung des Euro im Rauswurf Griechenlands sah. Heute, ein Jahrzehnt später, ist klar, dass die vorübergehende Zahlungsunfähigkeit dieses Landes sowie die vorangegangene Finanz- und Schuldenkrise den Euro nicht nachhaltig erschüttern konnten. Die gemeinsam geschaffenen und zuerst angefeindeten Instrumente zur Behebung der Krise wie der Europäische Stabilitätsmechanismus (EMA) haben erfolgreich beigetragen, das Problem zu bereinigen.