Hoffnungen und Krisen: Die Fieberkurve des Euro

Der Ausbruch der Schuldenkrise hat der Einheitswährung einen Schlag verpasst, von dem sie sich noch immer nicht erholt hat. Die Eurozone muss sich nun auf neue Turbulenzen vorbereiten.

Haben Mario Draghi und Jay-Z irgendetwas gemein? Auf den ersten Blick erscheint diese Frage absurd. Denn welche Gemeinsamkeiten sollte es schon geben zwischen dem gefeierten Gouverneur der Europäischen Zentralbank (EZB), der nun als Premierminister Italiens die Geschicke der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone lenkt, und einem New Yorker Rapper, der für sein Faible für sündteuren Champagner und seine Ehe mit dem Popstar Beyoncé bekannt ist?

Doch blickt man auf die Vita der beiden Herren durch das Prisma der europäischen Einheitswährung, fällt auf, dass sowohl Draghi als auch Jay-Z an Wendepunkten der zwanzigjährigen Geschichte des Euro in Erscheinung getreten sind. Bei Draghi war es der Tiefpunkt: Als der EZB-Gouverneur im Sommer 2012 sagte, die Zentralbank der Eurozone werde alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um den Euro zu schützen – mit dem mittlerweile legendären Nachsatz „und glauben Sie mir, es wird genug sein“ –, bewahrte er Euroland von dem Schreckensszenario eines Kollaps, den die Überschuldung der südeuropäischen Mitglieder heraufbeschworen hatte, und wies Spekulanten in die Schranken.