Österreichs Bürger glauben an eine Zukunft für den Euro.

57 Prozent haben großes Vertrauen in die Währung. 74 Prozent sind der Ansicht, sie wird langfristig Bestand haben.

20 Jahre nach der Einführung des Euro als Bargeld glauben drei von vier Österreicherinnen und Österreichern (74 Prozent) an einen langfristigen Bestand der Währung. Das geht aus einer Umfrage der Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) hervor. Das Vertrauen in die Währung liegt aktuell bei 57 Prozent („sehr großes“ oder „großes“ Vertrauen). 39 Prozent haben „geringes“ oder „sehr geringes“ Vertrauen.

„Das Vertrauen in die Währung ist stets auch ein Indikator für die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gesamtsituation, die aktuell von der Coronakrise sowie den damit verbundenen Sorgen um Wirtschaft und Arbeitsplatz geprägt ist“, analysiert Paul Schmidt, Generalsekretär der ÖGfE. Er verweist darauf, dass sich das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung trotz Krise diesmal positiv entwickelt habe. „Gerade in turbulenten Zeiten vermittelt der Euro Sicherheit und Zusammenhalt.“