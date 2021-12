Eine Lanze brechen für die Leidenschaft

(c) NATASCHA UNKART

„It´s A Passion Thing" nennen Sandra Reichl und Karin Novozamsky ihr englischsprachiges Magazin, das Menschen vorstellt, die erfolgreich ihren Leidenschaften nachgehen.

Ein südafrikanischer Botaniker, der detailgetreue Insektenskulpturen aus pflanzlichen Materialien fertigt, die Betreiberin des einzigen Arthouse-Kinos in Singapur, jener Südkoreaner, der mit 43 Jahren sein Leben radikal geändert hat und zuerst zu einem Studenten, dann zu einem Lehrer für bewusste Bewegung geworden ist – was vereint all diese Menschen?

„Sie zählen zur Spezies jener Menschen, die von etwas Internem angetrieben werden. Durch diese sogenannte ,intrinsic motivation' sind sie erfolgreicher, auch im Sinne von glücklicher und gesünder“, sagt Karin Novozamsky, langjährige Betreiberin einer Markenagentur in Graz. Die eingangs Genannten werden mit einigen anderen interessanten Charakteren in der 5. Ausgabe von „It´s A Passion Thing“ vorgestellt.