Der Euro hat sich ausgezahlt

Der Euro sorgte für Preisstabilität und für steigenden Wohlstand in Europa. Die gemeinsame Währung hat sich ausgezahlt. Doch Inflation und Staatsschulden steigen rasant.

Am 1. Jänner 2002 wurde der Euro für 300 Millionen Menschen in Europa auch greifbar. Es gab ihn nicht nur als Buchgeld, erstmals konnte man mit ihm im Supermarkt bezahlen, spukten die Geldautomaten nicht mehr Schilling, sondern Euro aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor 15 Milliarden Euro-Banknoten gedruckt und 52 Milliarden Euromünzen geprägt. Heute hat sich der Euro nach dem US-Dollar als zweitwichtigste Währung der Welt etabliert. Es waren 20 turbulente Jahre, doch unterm Strich, so sagen vor allem EU-Politiker, sei der Euro eine „Erfolgsgeschichte“. Wie stabil ist der Euro heute? Welche neue Rolle nimmt dabei die EZB ein? „Die Presse“ sprach mit Expertinnen und Experten.

Euro sorgte für Preisstabilität

Die ersten zwanzig Jahre des Euro waren vor allem durch Preisstabilität geprägt. Die EZB definierte das Inflationsziel von nahe unter zwei Prozent und erfüllte es mit Bravour. Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, spricht von einer „Punktlandung“. In Österreich lag die jährliche Inflation seit 2002 im Schnitt bei 1,85 Prozent. Die gemeinsame Währung sorgte für geringere Transaktionskosten und für eine Vergleichbarkeit der Preise über die Landesgrenzen hinweg.