Darts: Soutar feiert bei WM Überraschungssieg

Der Schotte Souta überrascht den Mitbewerb in London.

Der Schotte bezwingt nach Mensur Suljovic auch Premier-League-Finalisten Jose de Sousa und zieht ins Achtelfinale ein.

Alan Soutar hat bei der Darts-WM im Alexandra Palace von London den nächsten Überraschungssieg gefeiert. Nach dem Zweitrundenerfolg über Mensur Suljovic schaltete der Schotte am Mittwoch den portugiesischen Mitfavoriten und Premier-League-Finalisten Jose de Sousa mit 4:3 aus und zog ins Achtelfinale ein. De Sousa scheiterte als dritter Akteur aus den Top acht der Welt nach dem Niederländer Michael van Gerwen (Corona) und dem Belgier Dimitri van den Bergh (Out in 2. Runde).

Seiner Favoritenrolle absolut gerecht wurde hingegen Gerwyn Price. Der 26-jährige Titelverteidiger aus Wales zog mit einem 4:1-Sieg nach 0:1-Rückstand gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode bereits ins Viertelfinale ein. Gerade noch abwenden konnte das Aus in der 3. Runde Gary Anderson. Der Ex-Weltmeister aus Schottland bezwang den Engländer Ian White nach einem 0:3 noch mit 4:3.

(APA)