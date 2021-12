Urlauber von Schlammlawine im Schlaf überrascht

In Hirschegg im Kleinwalserstal ist aufgrund starker Regenfälle eine Mure abgegangen. Die Schlammlawine drang bis ins Innere einer Ferienwohnung.

In der Nacht auf Donnerstag ist es im Kleinwalsertal zu einem Murenabgang gekommen. Die Schlammmassen drangen in ein Gebäude mit einer Ferienwohnung ein und bedeckten das Erdgeschoß knöcheltief. In der Wohnung, die noch in der Nacht evakuiert wurde, befanden sich fünf Personen, darunter zwei kleinen Kindern. Verletzt wurde niemand.

Die Urlauber hatten geschlafen, als die Mure in das Gebäude eindrang. Sie wurden in einem Hotel untergebracht.

Zu dem Murenabgang in Hirschegg (Bezirk Bregenz) war es in der Parzelle "Am Sonnenbühl" durch die schweren und stark anhaltenden Regenfälle am Mittwoch gekommen. Die Mure verstopfte nach Angaben der Polizei Abwasserrohre und verschiedene Schächte. Weiters drang der Schlamm in zwei Garagen ein und beschädigte zum Teil die dort verwahrten Gegenstände.

Lawinengefahr auf zweithöchster Stufe

Der Lawinenwarndienst prognostiziert eine große Gefahr für Nassschneelawinen und erhöhte die Warnstufe für Donnerstag von landesweit 3 auf großteils 4. Das ist die zweithöchste Warnstufe.

"Der Neuschnee und frische Triebschneeansammlungen sind störanfällig und können bereits bei geringer Zusatzbelastung als gefährlich große Lawine leicht ausgelöst werden", heißt es im Bulletin des Lawinenwarndienstes für Vorarlberg. "Es herrschen Frühjahrsverhältnisse mit tageszeitlichem Gefahrenanstieg."

Der Umfang und die Anzahl der Gefahrenstellen nehmen mit der Höhe zu. Im Rätikon und in der Silvretta wurde die Gefahrenstufe 4, "große Lawinengefahr" erreicht. Dort sei die Lawinengefahr in Hochlagen somit kritischer einzuschätzen. Mit den milden Temperaturen und dem intensiven Regeneintrag hat die Gefahr von Gleit- und Nassschneelawinen in allen Expositionen unterhalb etwa 2.200 m deutlich zugenommen und es sind spontan viele große Nassschneelawinen zu erwarten. Mit abklingendem Regen am Nachmittag wird die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen allmählich abnehmen."

(APA/Red.)