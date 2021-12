Weiter sinkende Spitalszahlen und 3225 Neuinfektionen

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Zwischen den Jahren steigt die Zahl der täglichen Neuinfektionen an. Der Grund dürfte die Omikron-Variante des Coronavirus sein.

Heute werden in Österreich 3225 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet - ähnlich viele wie gestern. Die Positiv-Rate liegt bei 1,31 Prozent. Die Zahl der stationär oder intensivmedizinisch behandelten Corona-Patienten geht weiter zurück.

Nach dem deutlichen Anstieg der letzten Tage liegt die tägliche Zahl der Neuinfektionen heute auf einem ähnlich hohen Niveau wie gestern (3251). Die Ministerien melden 3225 neue Fälle - vor einer Woche waren es 2147. Bei 246.600 durchgeführten aussagekräftigeren PCR-Tests ergibt das eine Positiv-Rate von 1,31 Prozent. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage steigt damit wieder leicht an und liegt heute bei 2374. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern steigt auf 186 an.

In den Krankenhäusern gehen die Zahlen derzeit noch weiter zurück. Österreichweit müssen seit gestern um 26 Corona-Patienten weniger stationär behandelt werden. Insgesamt liegen mit heutigem Stand 1121 Patienten mit einer Covid-19-Infektion in den Spitälern. Auf den Intensivstationen werden 345 Schwerkranke betreut. Das sind um 8 Patienten weniger als am Vortag.

Seit gestern sind 12 Menschen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Innerhalb der letzten Woche waren es 106. Seit Beginn der Pandemie gab es bereits 13.701 Todesopfer zu beklagen.

