100 Jahre Niederösterreich als Kulturschwerpunkt 2022

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums von Niederösterreich als eigenständiges Bundesland folgt die Schallaburg ab 9. April den Spuren der "Reiternomaden in Europa".

Das Kulturjahr 2022 steht in Niederösterreich ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums des Bundeslands. Laut Landeshauptfrau Mikl-Leitner werde man das Jubiläumsjahr „mit Blick nach vorne“ begehen.

In Niederösterreichs Kultur wird nächstes Jahr laut einer Aussendung neben dem 100-Jahr-Jubiläum als eigenständiges Bundesland auch die Landesausstellung zu den "Marchfeld Geheimnissen" eine große Rolle spielen. "Begehen wir gemeinsam ein Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen unseres Bundeslandes mit Blick nach vorne", nannte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie als Motto für das Kulturjahr 2022 im Land.

Vor 100 Jahren wurden Niederösterreich und Wien selbstständige Bundesländer. Das Jubiläum sei "Anlass für zahlreiche Aktivitäten im Jahr 2022, die sich in innovativer Weise mit der turbulenten, widersprüchlichen und bewegten Vergangenheit des Bundeslandes, das am 1. Jänner 1922 durch das sogenannte 'Trennungsgesetz' seine vollständige Souveränität erhalten hatte, auseinandersetzen", wurde mitgeteilt.

Reiternomaden, Eisenzeit und Widerstand

Die Landesausstellung im Schloss Marchegg enthüllt laut Aussendung von 26. März bis 13. November "das Zusammenspiel von Mensch, Kultur und Natur in einem einzigartigen Lebensraum". Das MAMUZ Museum Mistelbach befasst sich in der Sonderausstellung "Königreiche der Eisenzeit" von 19. März bis 27. November mit dem Aufkommen des neuen Werkstoffs Eisen. Die Schallaburg folgt ab 9. April den Spuren der "Reiternomaden in Europa". Das Museum Niederösterreich zeigt ab 26. Februar unter dem Titel "Wider die Macht" die Kunstsammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes.

In der Landesgalerie Niederösterreich ist ab 21. Mai Kunst ab den 1960er-Jahren aus den Landessammlungen zu sehen. Die Kunsthalle Krems zeigt von 23. April bis 30. Oktober die erste große Einzelausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Helen Frankenthaler in Österreich. Das Karikaturmuseum Krems präsentiert ab 17. Juli in der Schau "Donald Made in Austria!" Trickfilmfiguren aus der Hand des österreichischen Künstlers Florian Satzinger.

Musikalischer Höhepunkt

"Stealing the Stolen" lautet das Motto des donaufestivals 2022 von 29. April bis 1. Mai und von 6. bis 8. Mai mit avantgardistischen Sounds und Performances in Krems. Das Musikfestival Glatt&Verkehrt findet von 15. bis 31. Juli in und rund um Krems statt.

Als musikalischer Höhepunkt des Sommers 2022 wurde das Grafenegg Festival von 13. August bis 4. September angekündigt. Bei der Sommernachtsgala am Wolkenturm im Schlosspark am 23. und 24. Juli werden die deutsche Sopranistin Marlis Petersen und der uruguayisch-spanische Bariton Erwin Schrott auftreten.

Im Festspielhaus St. Pölten sind die US-amerikanische Pop-Pianistin Tori Amos am 18. Februar und Hubert von Goisern am 2. und 3. April zu erleben. Premieren feiern auch zahlreiche internationale Choreografen der zeitgenössischen Tanzszene, darunter britische Choreograf Akram Khan mit "Jungle Book reimagined" am 7. und 8. Mai.

Klassiker und Uraufführung

Als Theaterhighlights wurden der Opernklassiker "La Traviata" von Giuseppe Verdi (Premiere: 29. Jänner) und das Musical "Sunset Boulevard" von Andrew Lloyd Webber (Premiere: 8. Juli) angekündigt, im Landestheater Niederösterreich feiert am 5. März "Die Blendung" nach dem Roman von Elias Canetti unter der Regie von Nikolaus Habjan Premiere. Unter der Titel "1922-2022 Frauenleben in Niederösterreich" porträtiert das Bürger*innentheater anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Souveränität des Landes Frauen aus Niederösterreich. Die Uraufführung findet am 22. April statt.

(APA)