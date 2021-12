Die erwartungsgemäß schwierigen Wetterbedingungen haben zu einer Absage des zweiten Super-G der Männer in Bormio geführt.

Die hohen Temperaturen und auch Regen haben der Piste Stelvio zugesetzt, die FIS teilte am Donnerstag mit, das Rennen wegen Sicherheitsbedenken nicht durchzuführen. Der Super-G war der Ersatz für jenen von Lake Louise. Die letzte Möglichkeit zum Nachholen bietet sich erst nach den Olympischen Spielen in Kvitfjell an.

(APA)