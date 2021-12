Schweizer Ludovic Magnin neuer Altach-Trainer

(c) imago images/Geisser (MANUEL GEISSER via www.imago-images.de)

Der frühere Schweizer Nationalspieler Ludovic Magnin erhielt einen für die Bundesliga gültigen Vertrag bis Saisonende 2022/23

SCR Altach hat kurz vor dem Jahreswechsel einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der frühere Schweizer Nationalspieler Ludovic Magnin erhielt einen für die Bundesliga gültigen Vertrag bis Saisonende 2022/23. Der 42-Jährige, der in Deutschland für Werder Bremen und den VfB Stuttgart kickte, werde seine Arbeit mit dem Trainingsstart am 7. Jänner aufnehmen, teilte der Club aus Vorarlberg mit. Als Trainer werkte Magnin bisher in seiner Heimat beim FC Zürich.

"Wir haben nach der Trennung von Damir Canadi sehr intensive Tage hinter uns und Gespräche mit mehreren interessanten Trainerkandidaten geführt. Bei Ludovic Magnin war von Anfang an zu spüren, dass er für die Aufgabe als Cheftrainer des SCR Altach brennt und wieder zurück auf den Rasen möchte", ließ Altach-Sportchef Werner Grabherr wissen.

Magnin selbst freue sich darauf, die Mannschaft des österreichischen Liga-Schlusslichts kennenzulernen. "Wir hatten in den vergangenen Tagen einen guten Austausch und werden alle Hebel in Bewegung setzen, um unser gemeinsames Ziel - den Klassenerhalt - im Frühjahr zu schaffen", sagte er.