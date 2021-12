ATX mit sattem Jahresgewinn von 39 Prozent

Am Donnerstag ging in Wien ein sehr starkes Börsenjahr mit einem beachtlichen Jahresplus beim ATX von 38,9 Prozent zu Ende.

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den letzten Handelstag des Jahres 2021 schwächer beendet. Der heimische Leitindex ATX gab einen Tag vor Silvester in einer verkürzten Börsensitzung um 0,51 Prozent auf 3.861,06 Punkte nach. Damit ging in Wien aber dennoch ein sehr starkes Börsenjahr zu Ende mit einem beachtlichen Jahresplus beim ATX von 38,9 Prozent. Im Jahr 2020 hatte er wegen der Coronapandemie noch fast 13 Prozent an Wert eingebüßt.

Auch andere wichtige internationale Indizes wie der DAX und der Dow Jones lieferten bzw. werden heuer eine sehr positive Jahresperformance abliefern, aber deutlich unter den satten Zuwächsen des ATX. An der Wall Street wird am 31.12. noch gehandelt.

(APA)