Verlängerte Silvestermärkte: Von Krippen und Glücksbringern

An drei Standorten wurden Weihnachtsmärkte

kurzfristig in die Verlängerung geschickt, um den Schaden durch Corona zu begrenzen. Ein Besuch am Stephansplatz.

„Happy new year“ steht auf den Tassen in Schweinchen- oder Fliegenpilzform, in die nun am Stephansplatz Punsch ausgeschenkt wird. Quasi über Nacht sind die Weihnachtstassen verschwunden, der Christkindlmarkt hat sich mit Montag in einen Silvestermarkt verwandelt – auch mit ein paar neuen Ständen. Schon zur Mittagszeit schlendern einige Besucher über den Markt, die Stehtische beim „Gourmet-Punsch“-Stand sind gut belegt. „Es ist seit Weihnachten aber viel ruhiger geworden“, erzählt Standleiter Sascha Danetzky.

Bis zum 9. Jänner findet am Stephansplatz zum ersten Mal ein „Silvester- und Neujahrsmarkt“ statt, der direkt an den traditionellen Weihnachtsmarkt (der mit 26. Dezember endete) anschloss. Die Verlängerung fußt auf der schwierigen Situation für die Märkte durch den vierten Lockdown: Nach nur wenigen Öffnungstagen mussten die Märkte Ende November 20 Tage lang zusperren – mitten in der Zeit, in der üblicherweise das Hauptgeschäft gemacht wird.