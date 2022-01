Wir bauen uns eine Utopie

Drucken

Hauptbild • Alles ist möglich, keine Idee zu groß: wenn auf einer Wasserfläche Gebäude entstehen. • www.townscapergame.com

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wie wir wissen. In Aufbauspielen wird einem ein Fleckchen Erde gegeben, man bekommt die Möglichkeiten des Ressourcenabbaus erklärt, und der Rest liegt in den Händen der Spielerinnen und Spieler.

Selten haben wir in den vergangenen 50 Jahren inspirierende und Hoffnung gebende Utopien so notwendig gehabt wie heute. Die eskapistische Flucht in sorgenfreie Welten, etwa in Form von Romanen oder Filmen, ist nur eine kurzfristige Ablenkung, weil dadurch keine Lösungsmöglichkeiten für die wirkliche Welt geliefert werden. Soll es jedoch realistischer sein, lässt uns die Ernüchterung der von uns erlebten Ereignisse der jüngsten Jahrzehnte dystopische Szenarien leider wesentlich plausibler erscheinen als utopische. Und doch kann der Aufbruch in bessere Welten für uns ebenso glaubhaft sein – vor allem wenn man im Computerspiel selbst an ihm arbeitet.

Dorthin gehen, wo noch kein Mensch zuvor war, in der Hoffnung, dass an diesem Ort alles besser, unverbrauchter, unkomplizierter ist. Die klassische, utopische Folie vieler Science-Fiction-Geschichten sucht die Erlösung der Menschen, die ihren eigenen Planeten und ihre Gesellschaften in den Abgrund getrieben haben, in den Weiten des Weltalls. Irgendwo da draußen, bei all diesen Planeten und Sternen, muss es doch weitergehen können. Oft werden in diesen Geschichten noch mal alle Ressourcen der Menschheit ein letztes Mal umfangreich gebündelt, um den Aufbruch in die Tiefen der Galaxie schaffen zu können. Vielleicht, wenn alles gut geht, können wir nochmal irgendwo anders von vorn beginnen und es besser machen. Außerdem wohnt jedem Anfang ein Zauber inne, wie wir wissen. Dieser Zauber einer zweiten großen Chance in Form eines kompletten Neubeginns ist zwar einerseits naiv gedacht, birgt aber andererseits Ideen, die sich – mit der nötigen Adaptierung – auch in unsere immer irgendwie weiter laufende, komplexe globale Wirklichkeit einfügen lassen.

Wale im Weltraum besänftigen

Neu begonnen wird gewissermaßen in jedem Computerspiel, doch vor allem Aufbauspiele beginnen quasi bei null. Es wird einem ein Fleckchen Erde gegeben, man bekommt die Möglichkeiten des Ressourcenabbaus erklärt, und der Rest liegt in den Händen der Spielerinnen und Spieler. Unabhängig von diesem grundlegenden Spielprinzip sind viele Aufbauspiele früher in vielen Fällen einem kapitalistisch-militärischen Ausbeutungsprinzip unterworfen gewesen. Die Gattung der sogenannten 4X-Strategiespiele trägt diese Ambivalenz schon im Namen, denn die vier Worte, die sich dahinter verbergen, sind Auskundschaften, Ausbreiten, Ausbeuten und Auslöschen (im englischen Original: explore, expand, exploit, exterminate).