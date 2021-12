Herr Faustini hofft auf einen Kuss

Drucken

Hauptbild • Und wie es so ging auf Festen wie diesem, verschwand der eine oder andere und schlief in Schräglage in einem Winkel ein. Da hatte der Vorlaute mehr Geschick . . . • (c) John Howard /Getty Images

Gerüchte gingen um, bei diesem oder jenem Mädchen würde eine Silvesterparty steigen, aber keiner kannte jemanden, der sie einladen würde. Sie würden also ein bisschen Geld aus der Hosentasche kramen, Bier kaufen und sich in irgendeinen Park hocken. Eine Erzählung.

Herr Faustini war mit dem Korkenknallen aus der Übung. Er erinnerte sich, wie er als Halbwüchsiger mit ein paar Gleichgesinnten, ebenso Versprengten im Kreis gehatscht und mit auffrisierten Mopeds wie von einem unsichtbaren Magneten angezogen um ein paar hohle Stunden herum im Kreis gefahren war, atemlos irgendwie und gehetzt, in Vorfreude auf etwas, von dem doch jeder bei sich schon ahnte, dass es eine Enttäuschung werden würde.

Worum war es damals eigentlich gegangen am letzten Tag des Jahres, zu Silvester? Ganz einfach, hätten die Versprengten vielleicht eingeworfen, es ging darum, um Punkt Mitternacht mit dem richtigen Mädchen im selben Raum zu sein und so vielleicht in die Gunst eines Silvesterkusses zu kommen. Stimmt doch, oder etwa nicht, hörte Herr Faustini noch einen Gleichgesinnten in seiner Erinnerung sagen, auch wenn er bestimmt wusste, dass keiner von denen, mit denen er durch trostlose dunkle Straßen und Hinterhöfe gezogen war, es so ausgesprochen hatte. Es war einfach nur irgendwie in der Luft gelegen, auf irgendeiner unerreichbaren Wolke, die unwahrscheinliche Unwahrscheinlichkeit, um Punkt Mitternacht mit dem richtigen Mädchen im selben Raum zu sein und von ihr geküsst zu werden.

Jugend hatte sich vor allem im Kopf abgespielt, Herr Faustini und seine Gleichgesinnten hatten in Gedanken den Planeten irgendeiner Idee bewohnt, hatten geträumt und ihrem Traum entgegengefiebert, während sie schlotternd durch graue, nasse Hinterhöfe gezogen und mit auffrisierten Mopeds halsbrecherisch durch die Gegend gefahren waren, immer aufgeregt, immer im Bewusstsein, dass es sofort so weit sein könnte, dass das Leben jetzt und in diesem Augenblick endlich sein wahres Gesicht zeigen könnte, das Gesicht des Abenteuers und der großen Liebe. Seltsam nur, dass das ganze Herumrasen und Schlurfen und Schlottern meist ein Warten war, bis der Augenblick gekommen sein würde, der alles klären, in dem alles mit sich selbst übereinstimmen würde. Wie halbiert waren Herr Faustini und die anderen damals durch die Gegend geirrt, in höchster Gefahr, wie ihm jetzt klar wurde, einfach so aus dem Leben herauszufallen. So war es auch geschehen, nicht nur einer von den Gleichgesinnten war aus dem Leben herausgefallen, dieser im Wrack eines Autos, ein anderer auf seinem Moped, wieder ein anderer von eigener Hand.

Böller zünden und abhauen

Etwas hatte sie alle angetrieben, hatte in ihnen gebrannt, wenn auch, in den kalten menschenfeindlichen Straßen, als flackerndes Lebenslicht. Erwartung war es gewesen, die Erwartung von etwas Größerem, das kommen mochte, kommen musste, denn die kalten leeren Straßen durften es doch nicht gewesen sein, es musste hinter ihnen noch mehr geben, ein Leben im Licht, in Schönheit, in Erfüllung. Dem rannten sie entgegen und hinterher, die jungen Männer damals, aufgeregt und ziellos, in Erwartung.