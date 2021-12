Italien meldet fast 127.000 Neuinfektionen

Die italienischen Gesundheitsbehörden melden einen Rekord an Neuinfektionen - aber weniger Todesfälle als vor einem Jahr.

Die Gesundheitsbehörden in Italien haben am Donnerstag mehr als 126.888 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das Mittelmeerland erreichte damit erneut einen Rekordwert nach den rund 98.000 registrierten neuen Corona-Fällen vom Vortag. Laut Gesundheitsstaatssekretär Pierpaolo Sileri sind mehr als 60 Prozent der Fälle auf die Omikron-Variante zurückzuführen. In den zurückliegenden 24 Stunden starben demnach 156 Menschen mit dem Virus.

Große Nachfrage nach Tests

In den vergangenen Tagen stieg zudem die Zahl der durchgeführten Corona-Tests stetig an: 1,15 Millionen wurden in den vergangenen 24 Stunden gezählt, was ebenfalls Rekord bedeutet. Elf Prozent der Getesteten waren positiv, am Vortag waren es 1,5 Prozent. Vor den Teststationen bildeten sich auch am Donnerstag lange Schlangen. In einigen Städten wurden die Tests-Kits knapp.

1.185 Corona-Patienten lagen am Donnerstag auf Intensivstationen der italienischen Krankenhäuser, am Vortag waren es 1.226. Insgesamt gab es landesweit 779.463 positiv gemeldete Personen.

Italiens Regierung einigte sich am Mittwochabend auf weitere Corona-Maßnahmen gegen die anhaltende Ausbreitung des Virus. Vor einem Jahr war das Land mit rund 60 Millionen Einwohnern in einem Lockdown und verzeichnete lediglich rund 16.200 Corona-Neuinfektionen. Allerdings meldeten die Behörden zu dieser Zeit 575 Tote mit dem Virus, es starben damals also deutlich mehr Menschen mit oder an SARS-CoV-2.

