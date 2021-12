Stefan Kraft verpasst Qualifikation für das Neujahrsspringen

Die Talfahrt der ÖSV-Adler geht auch in Garmisch-Partenkirchen weiter, Stefan Kraft scheitert in der Qualifikation. Eisenbichler siegt vor Kobayashi, Hörl wird Vierter. Kraft: „Ich bin emotional leer!"

Garmisch-Partenkirchen. Österreichs bester Skispringer, der Pongauer Stefan Kraft, musste nach dem Flop (12.) beim Auftaktspringen in Oberstdorf auch bei der zweiten Station in Garmisch-Partenkirchen einen herben Rückschlag einstecken. Der Tournee-Sieger von 2015 verpasste die Qualifikation für das Neujahrsspringen 2022 (14 Uhr, live ORF1). Ein Sprung auf 119,5 Meter genügte nicht, Kraft wirkte ratlos. „Ich weiß auch nicht, was los ist. Das war auf jeden Fall nichts."

Die Qualifikation gewann der Deutsche Markus Eisenbichler (137 Meter) vor Ryouyo Kobayashi (134,5) und Karl Geiger (GER, 135,5). Bester Österreicher war Jan Hörl als Vierter (138). Gefolgt von Daniel Tschofenig (7., 135) und Daniel Fettner (138,5).

Für Daniel Huber (18.), Philipp Aschenwald (21.) und Ulrich Wohlgenannt (31.) ging es sich ebenfalls locker mit der Qualifikation für die Top 50 aus. „Ich bin jetzt emotional leer. Das war ein rabenschwarzer Tag", sagte indes der dreimalige Weltmeister Kraft.