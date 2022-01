Der Kampf der Menschen mit Behinderungen

Seit Jahrzehnten setzen sich Aktivistinnen und Aktivisten für Inklusion und selbstbestimmtes Leben ein, zuletzt mussten sie einige Rückschläge hinnehmen. Der heuer erscheinende zweite Nationale Aktionsplan Behinderung soll – im Gegensatz zum ersten – endlich substanzielle Verbesserungen bringen.

Auch Bruno Kreisky kam nicht hinein. Der Rover parkte etwas verloren am Eingang der Hofburg, Kreisky, im dicken Mantel, stand daneben, rundherum hektisches Treiben. Auf dem Boden lag dünner Schnee. Der Eingang zur Hofburg, wo an diesem Jännertag 1981 das von den UN ausgerufene Internationale Jahr der Behinderten mit einem Festakt eröffnet werden sollte, war blockiert. Von Frauen und Männern in Rollstühlen, sie ließen niemanden durch. Nicht die Landespolitiker, nicht die Sozialpartner, nicht die offiziellen Behindertenvertreter, nicht einmal den Bundeskanzler. Die Stimmung: zornig und aufgebracht. „Wir hatten Zorn auf dieses stabile System“, sagt Volker Schönwiese, „das uns wie Bittsteller behandelt und aussondert“.

Auch er war am Eingang der Hofburg. Die Arme der Rollstuhlfahrer waren ineinander gekeilt, sodass die Sicherheitskräfte sie nur mit Gewalt auseinanderreißen könnten. Während die Traube vor dem Eingang immer größer wurde, wollte ein behinderter Mann die Toilette aufsuchen; als sich die Kette an einer Stelle öffnete, reagierten die Sicherheitskräfte schnell, zu schnell für die Aktivisten. Die Blockade war vorbei. Bei den Ansprachen zeigte sich zumindest ein Redner empört über die Aktion, draußen vor dem Eingang lagen Flugblätter im Matsch. „Wir fragen Sie, was gibt es zu feiern?“, stand darauf zu lesen. Und in Blockbuchstaben: „Es gilt, Versäumtes nachzuholen!“ Vier Jahrzehnte später ist der Aufruf in Großbuchstaben nicht alt geworden.