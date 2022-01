Mindestens zwölf Tote bei Massenpanik in Kaschmir

Gläubige wollten in Schrein Gebete zu Neujahr verrichten-

Bei einer Massenpanik an einem religiösen Schrein in dem von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs sind mehrere Menschen gestorben. Wie ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Samstagmorgen mitteilte, kamen "mindestens zwölf Menschen ums Leben und dreizehn wurden verletzt". Die Zahl der Töten könnte aber noch steigen. Demnach waren sehr viele Gläubige auf dem Weg zu dem Schrein.

Die Gläubigen strömten den Behördenangaben zufolge zum traditionellen Neujahrsbesuch zu dem Heiligtum, um dort zu beten.

(APA/AFP)