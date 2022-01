Ein Hauch entscheidet: Kobayashi gewinnt Neujahrsspringen

Ryoyu Kobayashi bleibt das Maß aller Dinge bei der Tournee, siegt nach Oberstdorf auch in Garnisch-Partenkirchen. Allerdings: der Japaner hat nur 0,2 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Eisenbichler. Jan Hörl wird als Fünfter bester ÖSV-Adler.

Garmisch-Partenkirchen. Der Japaner Ryoyu Kobyashi bleibt auf Kurs Richtung Tourneesieg. Er gewann nach dem Auftakt in Oberstdorf auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit Sprüngen auf 140 und 135,5 Meter. Zweiter wurde der Deutsche Michael Eisenbichler, denkbar knapp allerdings - er lag nur 0,2 Punkte zurück. Und das, weil er im zweiten Durchgang keine Telemark-Landung bei 143,5-Metern zeigte.

Jan Hörl wurde bester Österreicher als Fünfter (134/132 Meter).

Weltmeister Stefan Kraft wird am Sonntagvormittag auf der Schanze in Seefeld eine Extra-Einheit absolvieren, um für den weiteren Verlauf der Vierschanzentournee der Skispringer wieder in Schwung zu kommen. Der 28-Jährige hatte am Silvestertag die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit Platz 59 verpasst, gab sich danach ratlos. Am Neujahrstag stand für Kraft Langlaufen auf dem Programm, damit er von der Enttäuschung den Kopf wieder frei bekommt.

Kraft wird am Montag in der Qualifikation für das Bergisel-Springen in die Tournee zurückkehren. Nach dem Bewerb am Dienstag in Innsbruck wird am Mittwoch und Donnerstag die 70. Auflage des nordischen Ski-Klassikers traditionell am Dreikönigstag in Bischofshofen abgeschlossen.