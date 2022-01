2:1 bei Arsenal: ManCity zieht dank spätem Siegestor weiter davon

Rodri traf in 93. Minute, damit feierten die Citizens den elften Sieg in Serie und führen klar die von Corona und Spielabsagen geplagte Liga an. Corona-Verdacht bei Jürgen Klopp, er verpasst den Schlager Liverpool gegen Chelsea.

Manchester City hat mit einem späten Siegestreffer bei Arsenal zum Jahresauftakt der englischen Fußball-Premier-League den elften Erfolg in Serie geholt. Der Spanier Rodri sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit am Neujahrstag für den 2:1-Erfolg des Meisters bei den "Gunners". Mit 53 Punkten führt City die Liga souverän mit elf Zählern vor Chelsea an. Arsenal bleibt mit 35 Punkten Vierter. Chelsea empfängt am Sonntag den Dritten Liverpool zum Spitzenspiel.

Ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Coach Mikel Arteta, der lange Jahre Assistent von Pep Guardiola bei den "Citizens" war, zeigte Arsenal auch gegen den Titelfavoriten nach zuvor vier Erfolgen nacheinander gute Form. Die Belohnung folgte nach rund einer halben Stunde: Ein Zuspiel von Kieran Tierney schloss Bukayo Saka mit dem ersten Treffer 2022 zur Führung ab.

Nach dem Seitenwechsel stand Schiedsrichter Stuart Attwell das ein oder andere Mal im Mittelpunkt. Nach einer Intervention vom Video-Assistenten zeigte er nach einem Zupfer von Granit Xhaka am Trikot von City-Profi Bernardo Silva auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwandelte Riyad Mahrez (57.). Fast im Gegenzug rettete Citys Nathan Aké knapp vor der eigenen Linie, den Nachschuss setzte Gabriel Martinelli an die Stange. Wieder nur zwei Minuten später sah Arsenals Gabriel nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.

Der Spitzenreiter blieb trotz Überzahl und deutlich mehr Ballbesitz vor dem Arsenal-Tor lange Zeit ohne Ideen. In der Nachspielzeit war Rodri dann doch zur Stelle und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie.

Corona-Verdacht bei Jürgen Klopp

Trainer Jürgen Klopp verpasst wegen des Verdachts auf eine Corona-Infektion das Premier-League-Spitzenspiel seines FC Liverpool beim FC Chelsea am Sonntag. Bei dem 54 Jahre alten Coach bestehe der Verdacht auf ein positives Corona-Testergebnis, teilte Liverpool am Neujahrstag mit. Klopp befinde sich mit milden Symptomen in Isolation. Im Topduell der englischen Fußball-Meisterschaft des Dritten Liverpool beim Zweiten Chelsea mit Coach Thomas Tuchel an diesem Sonntag (17.30 Uhr. live Sky) fehlt Klopp damit laut Club-Angaben.

Die Mannschaft soll dann von Co-Trainer Pepijn Lijnders betreut werden. Klopp hatte am Freitag bekanntgegeben, dass es im Profi-Team der Liverpooler drei weitere Corona-Verdachtsfälle gegeben habe. Auch im Betreuerstab habe es neue positive Tests gegeben. Der Club erklärte nun am Samstag, innerhalb der Mannschaft gebe es bis auf die drei von Klopp erwähnten Spieler keine weiteren positiven Fälle. Bei drei Mitgliedern des Betreuerstabs bestehe aber ein Corona-Verdacht.

"Es ist nicht so cool im Moment", hatte Klopp am Freitag gesagt. Es fühle sich jeden Morgen wie eine Lotterie an, bei der man auf das Ergebnis wartet. "Wir hatten bislang keinen Ausbruch mit zehn, 15, 20 Spielern, aber es ist jeden Tag ein weiterer", sagte der Coach.