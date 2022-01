Iranische Gas-Plattform nach Pipeline-Leck außer Betrieb

Reparaturarbeiten nach einem Blitzeinschlag könnten einige Zeit dauern.

Eine Plattform in Irans größtem Erdgasfeld ist nach einem Pipeline-Leck in den Gewässern des Golfs außer Betrieb. "Die Gasleitung der Plattform 16 des South-Pars-Gasfeldes begann am Freitag auf dem Meeresgrund zu lecken", erklärte die Pars Oil and Gas Company am Samstag. Demnach hatte 15 Kilometer von der Plattform entfernt Gas an der Meeresoberfläche nach einem Blitzeinschlag Feuer gefangen. Der Brand sei jedoch gelöscht worden.

"Die Stelle des Lecks wurde gefunden, alle Auslässe der Plattform wurden geschlossen und das Leck wurde vollständig eingedämmt", hieß es in der Erklärung weiter, die von der dem iranischen Öl-Ministerium angegliederten Nachrichtenagentur Shana veröffentlicht wurde. Nun seien weitere Reparaturen im Gange, die einige Zeit dauern könnten, sagte der Produktionsleiter von South Pars, Aliresa Ebadi, im iranischen Staatsfernsehen.

Das South-Pars-Feld ist Teil des größten Erdgasfeldes der Welt. Neben dem Iran beutet auch Katar das Gasfeld aus. Auf iranischer Seite gibt es 24 Plattformen.

(APA/AFP)