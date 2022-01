2022 beschert Wien die Ausweitung des Parkpickerls

(c) Clemens Fabry, Presse

Die Kurzparkzone wird ab 1. März 2022 - mit Ausnahmen in einzelnen Randgebieten - auf die gesamte Stadt ausgedehnt. Die Dauer der Kurzparkzone wird vereinheitlicht.

Das neue Jahr beschwert den Wienern - und ihren Gästen - Ändeurngen in Sachen Mobilität: Mit 1. März 2022 wird in der Bundeshauptstadt das Parkpickerl – mit Ausnahme einzelner Randgebiete – auf die gesamte Stadt ausgedehnt. Parallel dazu wird die Geltungszeit vereinheitlicht: Sie wird in allen Kurzparkzonen für zwei Stunden von Montag bis Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr festgesetzt. Auch die Kosten des Parkpickerls werden angeglichen: auf zehn Euro pro Monat.

Die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung lässt auch Niederösterreich nicht unberührt. Versprochen wurde deswegen ein Ausbau des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln. Konkret sollen zwischen 2022 und 2024 etwa 3250 zusätzliche Pkw- und 1800 Zweirad-Stellplätze für Pendlerinnen und Pendler errichtet werden.

