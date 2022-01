Angriff auf Lauterbach-Büro überschattete Jahreswechsel

Der Gesundheitsminister spricht „von einer ganz kleinen Splittergruppe“. Er will die Notfallzulassung für das Corona-Medikament noch heuer.

Der Jahreswechsel ist von Angriffen auf die Wahlkreisbüros des deutschen Gesundheitsministers, Karl Lauterbach, und des sächsischen CDU-Abgeordneten Marco Wanderwitz überschattet worden. Da wie dort gingen Scheiben zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz ermittelt. Lauterbach geht davon aus, dass radikalisierte Impfgegner oder Corona-Leugner den Angriff verübt haben. Der Minister erhält laufend Droh-Mails, und schon am 10. Dezember war sein Büro mit Aufschriften wie „Mörder“ oder „Krankheitsminister“ beschmiert worden. Lauterbach war jedoch bemüht, den Ball flach zu halten: Er sprach von einer „ganz kleinen Splittergruppe, die selbstgerecht glaubt, hier einen anderen Weg gehen zu müssen, und die sich dabei verrannt hat“.

Auch das Wahlkreisbüro des sächsischen Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz (CDU) wurde beschädigt. Wanderwitz war bis vor Kurzem Ostbeauftragter der Regierung gewesen. Auch er wird immer wieder bedroht. „Die Freien Sachsen, eine rechtsradikale Sammlung, aber auch die mit ihnen verbundene NPD und AfD vergiften seit Monaten die Gesellschaft in Sachsen. Mittlerweile hemmungslos, weil man sich breit unterstützt wähnt“, sagte Wanderwitz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es stünden zwar viele Menschen dagegen. Leider gebe es jedoch auch viel Schweigen.

Mit Blick auf die Pandemie zeigte sich Lauterbach indes optimistisch: Er sehe für heuer „Licht am Ende des Tunnels“. Die nächsten Wochen würden aber noch hart. Er sei „sehr, sehr in Sorge um Ungeimpfte“, sagte der Minister und riet zur Erstimpfung: Bereits 14 Tage danach sinke das Sterberisiko dramatisch. Berlin peilt noch im Jänner und vor der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine Notfallzulassung für das Corona-Medikament Paxlovid an. Das Mittel eignet sich insbesondere für die Behandlung ungeimpfter Risikopatienten.

