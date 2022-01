Hochzeit, Babys und ein Missverständnis

(c) 2020 Getty Images

Ashley Graham wartet auf Zwillinge, Olivia Munn zeigt sich mit Baby, Halle Berry überrascht mit einem Hochzeitsfoto. Social Media sei Dank gewähren Stars und Sternchen auch über die Feiertage Einblicke ins Private.

Rund um die Feiertage wird es auch in Hollywood ruhiger - für umso mehr Gesprächsstoff sorgen im Gegenzug jene Einblicke ins Privatleben der Stars, die diese gern auf Instagram geben.

Mit Babyfoto ins neue Jahr

Zwar kein Neujahrsbaby, aber doch zumindest ein Babyfoto gab es zu Neujahr von US-Schauspielerin Olivia Munn. Auf dem Bild liegt sie lächelnd auf dem Bett neben ihrem Sohn Malcolm, der sie mit großen Augen anschaut. „Frohes Neues Jahr“, schrieb die 41-Jährige daneben auf Instagram.

Munn und der Comedian John Mulaney hatten Ende Dezember beide ein erstes Bild von ihrem gemeinsamen Kind geteilt. Der Bub, der mit vollen Namen Malcolm Hiep Mulaney heißt, kam Medienberichten zufolge im November zur Welt.

Model Ashley Graham wartet noch

Das hochschwangere US-Model Ashley Graham muss sich diesbezüglich noch etwas gedulden, sie erwartet in Bälde Zwillinge. „Habe heute die normale Schwangerschaftsdauer erreicht (40 Wochen!)“, schrieb sie auf Instagram zu mehreren Fotos, auf denen sie, mit sehr dickem Bauch auf dem Bett liegend, zu sehen ist. „Entbindungstermine sind nur ein Vorschlag, Babys kommen immer an ihrem Geburtstag.“

Graham hatte im Juli bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann, der Filmregisseur Justin Ervin, erneut Nachwuchs erwarten. Die beiden sind seit 2010 verheiratet und haben im Jänner 2020 bereits einen Sohn, Isaac, bekommen. Graham erwartet zwei Buben.

Neujahrs-Streich

Einen Streich hat sich Oscar-Preisträgerin Halle Berry zum Neujahrstag erlaubt. Sie führte Fans und einige Prominente mit einem vermeintlichen Hochzeitsfoto aufs Glatteis. Sie postete am Sonntag auf Instagram ein Bild, auf dem sie und ihr Freund, der Sänger Van Hunt, sich an einem Altar küssen und dabei an den Händen halten. Daneben schrieb sie: „Nun... es ist offiziell.“

Zahlreiche Menschen gratulierten, darunter Schauspielerkollege Dwayne Johnson, Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer und Supermodel Naomi Campbell. Später klärte Berry das Missverständnis auf und verwies auf ein zweites Foto hinter dem Kuss-Bild, auf dem schlicht stand: „Es ist 2022“. Berry schrieb: „Wir hatten bloß etwas Neujahrstags-Spaß!“. Und fügte hinzu: „Die Menschen wischen offensichtlich nicht so viel nach rechts, wie wir dachten. Danke trotzdem für die Glückwünsche, sie haben wirklich unsere Herzen berührt!“

(APA/red)